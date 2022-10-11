Один центральный матч и два разгрома. Итоги девятого тура Серии А

Милан - Ювентус 2:0

Удинезе - Аталанта 2:2

Торино - Эмполи 1:1

Салернитана - Эллас Верона 2:1

Сассуоло - Интер 1:2

Монца - Специя 2:0

Болонья - Сампдория 1:1

Кремонезе - Наполи 1:4

Рома - Лечче 2:1

Фиорентина - Лацио 0:4

В девятом туре ожидались три центральных матча. Но лишь один из них оправдал ожидания. В Удине мы получили замечательную битву и драму. А "Милан" же и "Лацио" лишили нас какой-либо интриги. Также отмечаем очень важную победу "Интера", огромный запас прочности "Наполи", тяжёлые три очка "Ромы", продолжение прорыва "Монцы" и четвертое в сезоне увольнение тренера на пороге.

"Милан" - "Ювентус"

Что ж, 3:0 над "Болоньей" и 3:1 над хайфским "Маккаби" были миражом. Против серьёзного соперника "Ювентус" выдержал первые 15-17 минут, вообще-то, играя хорошо. Затем же, если цитировать его наставника Массимилиано Аллегри, просто остановился, развалился психологически, начал проигрывать дуэль за дуэлью, отдавать один неточный пас за другим.

Он выглядел совершенно разобранным и растерянным. Как выглядит в последние годы. Проиграл по ударам по воротам со счетом 10:21, а должен был больше. Должен был и пропускать больше, ведь Леау дважды попадал в стойку. А замены Аллегри - двух вингеров на двух опорников - признаки паники и отсутствия плана.

Апофеозом стал второй гол, когда 80-миллионный Влахович отдал ужасный поперечный пас в середине поля, чемпион Евпопы Бонуччи позволил обойти себя как конус, а в отчаянный подкат на Диасе бросился лишь форвард Милик.

Тем не менее, прежде всего нужно хвалить "Милан". После провала против "Челси" он был полон желания реабилитироваться. А Стефано Пиоли был полон желания думать. Он добавил третьего опорника Побегу в центре поля, в то время, как соперник убрал опорника. Плюс ещё и поставил игрока центра Диаса на правый фланг. Выдержал начало, которое сам Пиоли признал неудачным. Играл жёстко, собранно, вдохновенно. Как чемпион.

Стефано говорил перед матчем о важности дуэлей, изменил состав исходя из этого (ещё и мощный Калулу ушёл из центра на правый фланг обороны), еще и отдал мяч "Ювентусу", никогда не знающему, что с ним делать, на 61 процент времени. Его первая победа над Аллегри в карьере после пяти ничьих и 14-ти поражений получилась тактически разгромной.

Несмотря на травмы и игровые проблемы, чемпион по-прежнему силен.

"Наполи" и "Интер"

"Наполи" ещё не чемпион. Но играет по-чемпионски. Матч в Кремоне оказался крайне сложным и напоминал 1:1 против другого новичка лиги "Лечче". Лучано Спаллетти признал сложность, особенно во втором тайме, и говорил о навязанной его команде игре, которую она не любит, о проблемах в единоборствах. Его команда создала немного, играла медленно, пропускала контратаки.

Тем не менее, её запас прочности настолько огромен, что даже такой матч удалось выиграть со счетом 4:1. Причем три гола забили вышедшие на замену. Симеоне после победного гола в гостях в Милане головой сделал еще один такой. Кварацхелия даже в посредственном по своим меркам матче с заработанным пенальти и ассистом. Причем заработал пенальти неожиданным прорывом с не своего правого фланга.

Восемь побед подряд во всех турнирах "Наполи" одержал впервые в своей истории. Еще и забил в этих матчах 25 мячей.

По-прежнему силен и "Интер", несмотря на все свои проблемы. В клубе верят, что большая победа над "Барселоной" начала новый путь, но её нужно было подтверждать в "дождливый вечер в Сассуоло". Точнее, в солнечный полдень в Реджо-Эмилии. Матч получился ожидаемо крайне сложным. В шестом из семи последних пропущен гол. В атаке создано мало, ее номинальный лидер Лаутаро Мартинес без голов с августа. Скорости не хватало.

Тем не менее, и здесь нашёлся свой "джокер". Эдин Джеко должен был быть глухим запасным позади Лукаку и Лаутаро, но берет быка за рога и делает свое дело. Дубль в субботу вывел его на 101 гол в Серии А. Мхитарян также борозды не портит - ассист и удачная игра на позиции Брозовича. Да и вся команда играла собранно и с характером. Осторожнее, чем обычно, зато эффективнее.

"Мы бы проиграли такой матч 3-4 недели назад. Не лучшая наша игра, но мы хотели дать ощущение постоянства после "Барселоны", - Джеко доволен.

"Удинезе" - "Аталанта"

Несмотря на "Милан" - "Ювентус", центральным в туре многие считали матч в Удине. Между второй и третьей командами в лиге. Между второй атакой (17 голов, на один меньше, чем у "Наполи") и первой обороной (три пропущенных). Между серой, но безжалостной "Аталантой" и ярким, жестким, быстрым, прессингующим "Удинезе". Неспроста этот матч назвали битвой "старой и новой "Аталанты" за трон Королевы провинциалов".

Более часа игры казалось, что старая королева с новым стилем побеждает. "Аталанта" затянула "Удинезе" в свою вязкую игру, лишила матч скорости и опасных моментов, разбила на дуэли и остановки. Нашла гол с длинного паса, который Муриэль продолжил ассистом слева на Лукмана. Связка победного гола над "Фиорентиной" в восьмом туре. Нашла и второй с пары минут активности и пенальти. Муриэль забил бывшему клубу уже 12-ый гол.

Но все же "Удинезе" не случайный гость. Он сумел включить свой прессинг, начал давить. Много ума в тех атаках не было, серия из шести побед прервалась. Но благодаря этой навале удалось хотя бы сравнять счет, стать первой командой в сезоне, забившей "Аталанте" более одного мяча. Справедливо, что ею стали именно удинцы.

Деулофеу забил свой первый гол в сезоне прямым штрафным, а Перес забил уже седьмой гол головой своей команды в сезоне - лучшей в лиге в этом.

Обе команды не огорчались после матча. В "Удинезе" были довольны камбеком, четвёртым матчем подряд, в котором пропустили первыми, но не проиграли. В "Аталанте" были довольны игрой в большей части матча. Обе команды остаются наверху.

"Фиорентина" - "Лацио"

Этот матч также считался Топовым. Два участника Еврокубков, две команды с именем. Флорентийцы сразу после 3:0 в гостях против "Хартс" в Лиге Конференций желали доказать, что их прорвало. Как всегда, доминировали - 62:38 по владению мячом, 25:10 по ударам по воротам. Но вновь ужасно действовали в обеих штрафных, безбожно мазали (всего три удара в створ), легко пропускали с ударов головой и контратак.

Винченцо Итальяно говорил о "лживом результате", о "проклятии "Лацио" (выигравшем во Флоренции в предыдущем сезоне со счетом 3:0). "Я изменил кое-что, думал, что нашёл решение, но мы говорим о 0:4. Поздравляю оппонента, страдавшего большую часть матча, но победившего". Впрочем, проклятием всего две победы в первых девяти турах и 13-ое место не объяснить.

Первое домашнее поражение "фиалок" с апреля (интересно, что тогда также было 0:4, от "Удинезе"), но вместе со всеми гостевыми оно давно уже сложилось в снежный ком.

А "Лацио"? Он выглядит не командой Маурицио Сарри, яркой, доминирующей, а больше лучшим вариантом команды Симоне Индзаги - организованной, циничной и до мозга костей эффективной. После 1:5 в Дании в Лиге Европы и угроз Сарри подать в отставку она в том же турнире вытащила 0:0 в Граце на характере, а в лиге и вовсе выиграла четыре матча с общим счётом 14:0. Она третья по очкам, вторая по забитым и первая по пропущенным.

Сарри говорил о "страданиях со скромностью", и "хорошем сигнале солидности в обороне". Он не был особо восхищен, говоря о "слишком низкой обороне". Но явно доволен.

Впервые с 1959-го года кто-либо выигрывает три матча лиги подряд с разницей в четыре мяча и более. Тогда то была "Фиорентина".

"Рома"

"Рома" должна была обойтись без этих страстей. Её ожидал теоретически наиболее лёгкий матч из всех грандов. Дома, против новичка лиги. Но на самом деле это "Лечче", не проигравший в гостях "Наполи" и вообще проигравший лишь один из шести предыдущих матчей. И на самом деле это "Рома", специалист по осложнению себе жизни.

Ей немало помогли арбитры, показавшие гостям сомнительную красную карточку и назначившие в их ворота сомнительный пенальти. Помогло мощное начало с ранним забитым (вновь, как и против "Интера", Смоллинг головой). Тем не менее, "волки" умудрились победить лишь с разницей в один мяч, пропустив в меньшинстве, играя совершенно невзрачно, не создавая в атаке, пропуская атаки.

Жозе Моуриньо не помнит много матчей в его карьере с 11-ю против десяти, "когда я желал как можно быстрого завершения. Чувствовалась физическая и психологическая усталость. Было тяжело, потому что в меньшинстве они закрылись, но и потому что мы двигали мяч плохо и играли слишком заумно, а не просто. Мы не играли хорошо. Иногда мне кажется, что мой итальянский ужасен, потому что игроки делают противоположное тому, что я прошу".

Победа над "Интером" подтверждена, три очка есть, но игра плоха и ещё и потерян Пауло Дибала из-за травмы. Как сообщил Моуриньо, за клуб в 2022-ом году он уже не сыграет.

Следует выделить победы "Салернитаны" и "Монцы". В Салерно уже собирались менять тренера, но гол Диа на 93-ей минуте практически уволил как раз тренера "Вероны" Габриэле Чоффи. "Монца" же одержала третью победу подряд, и вновь целиком заслуженную. Её сильный состав начинает возвращать долги.

Первое очко Тьяго Мотты в третьем матче в "Болонье" и первое очко в первом матче Деяна Станковича в "Сампдории" оставляют обеих топтаться на месте. А "Торино" при огромном статистическом преимуществе над "Эмполи" спасся от поражения лишь на 90-ой минуте. Мощное начало сезона далеко позади.

Украинский след

Руслан Малиновский вышел на замену на 65-ой минуте в Удине, при счете 2:0. Коснулся мяча 23 раза, отдал 14 передач. Пытался держать мяч, помогать выходить из-под бешеного прессинга соперника. В принципе, получалось неплохо. Но остановить давление и возвращение соперника в целом не смог. Навесил угловой на Скальвини (вратарь взял), плохо пробил низом издали на последних секундах.

Оценки от СМИ - большей частью 5.5. Eco Di Bergamo выразил всеобщее мнение, заявив, что он старался, пытался владеть мячом, двигать команду вперёд, но стал жертвой лавины "Удинезе".

Виктор Коваленко вернулся в стартовый состав "Специи" после травмы. Играл левого из трех опорников. Пытался выдвигаться вперед в прессинг, но слишком медленно. В атакующей трети поля он коснулся мяча лишь однажды, на фланге, где помогал. В первом тайме отдал 23 передачи, коснулся мяча 28 раз (третьи места в команде). Тогда "Специя" уступала по игре и по счету, владела мячом лишь 43 процента времени.

Во время давления его команды в концовке первого тайма и в начале второго украинец почему-то оставался позади. А в первом голе он, как всегда, выдвинулся вперёд, но Агудело потерял мяч в центре поля и позволил сопернику разыграть там отличную комбинацию.

Заменен на 60-ой минуте. После чего его команда сразу же пропустила второй.

Оценки - большей частью 5.5. Даже несколько "шестерок". Отмечали, что старался, пытался дирижировать комбинациями, выгодно отличался на фоне партнеров по опорной зоне. Но это в проигранном матче прямому конкуренту.

Лучший игрок тура - Сергей Милинкович-Савич ("Лацио"). Два ассиста и дирижирование контратаками во Флоренции

Прорыв тура - "Удинезе". С 0:2 на 2:2 против "Аталанты"

Разочарование тура - "Ювентус". Мираж

Лучший вратарь тура - Андре Онана ("Интер"). Важные сейвы в дебютном матче в Серии А

Лучший тренер тура - Стефано Пиоли ("Милан"). Тактический разгром Аллегри

Фото - ANSA, Cittadellaspezia