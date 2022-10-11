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Легендарный Де Росси возглавит клуб Серии В
Итальянец начнет самостоятельную тренерскую карьеру
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший футболист "Ромы" Даниэле Де Росси близок к тому, чтобы начать самостоятельную тренерскую карьеру.
Как сообщает Gianluca di Marzio, 39-летний итальянец возглавит СПАЛ. 39-летний экс-капитан "Ромы" подпишет с клубом Серии Б контракт на полтора года. Сторонам осталось уладить последние детали. Накануне этот пост покинул Роберто Вентурнато, об уходе которого клуб сообщил 10 октября.
Де Росси раньше не работал главным тренером. Последние два года он был в штабе Роберто Манчини в сборной Италии, в том числе на победном Евро-2020.
После 8 туров СПАЛ занимает в таблице 14-е место, имея в своем активе 9 зачетных пунктов.
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