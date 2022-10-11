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Легендарный Де Росси возглавит клуб Серии В

Италия
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Итальянец начнет самостоятельную тренерскую карьеру

Легендарный Де Росси возглавит клуб Серии В

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший футболист "Ромы" Даниэле Де Росси близок к тому, чтобы начать самостоятельную тренерскую карьеру.

Как сообщает Gianluca di Marzio, 39-летний итальянец возглавит СПАЛ. 39-летний экс-капитан "Ромы" подпишет с клубом Серии Б контракт на полтора года. Сторонам осталось уладить последние детали. Накануне этот пост покинул Роберто Вентурнато, об уходе которого клуб сообщил 10 октября.

Де Росси раньше не работал главным тренером. Последние два года он был в штабе Роберто Манчини в сборной Италии, в том числе на победном Евро-2020.

После 8 туров СПАЛ занимает в таблице 14-е место, имея в своем активе 9 зачетных пунктов.

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В статье: Даниэле Де Росси СПАЛ (Италия)
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Источник:
Gianluca di Marzio

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