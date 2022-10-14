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Верона назначила нового тренера - год назад он завершил игровую карьеру
Получится у него вытащить команду из зоны вылета?
Фото: hellasverona.it
"Верона" определилась с новым главным тренером после увольнения Габриэля Чоффи. Им стал 35-летний итальянец Сальваторе Боккетти. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Боккети завершил профессиональную карьеру футболиста в 2021 года. В прошлом сезоне он был ассистентом главного тренера "Вероны" Игоря Тудора, а нынешний сезон начинал в качестве наставника молодежной команды веронцев.
В качестве игрока выступал за "Милан", "Дженоа", "Пескару", а также ряд российских клубов. На его счету 5 матчей за национальную сборную Италии.
После 9-ти туров "Верона" располагается в зоне вылета, занимая 18-е место в чемпионате Италии. Команда одержала лишь одну победу, набрав 5 очков. В следующем матче Серии А клуб примет на своем поле "Милан". Игра состоится 16 октября.
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