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Верона назначила нового тренера - год назад он завершил игровую карьеру

Италия
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Получится у него вытащить команду из зоны вылета?

Верона назначила нового тренера - год назад он завершил игровую карьеру

Фото: hellasverona.it

Новина українською

"Верона" определилась с новым главным тренером после увольнения Габриэля Чоффи. Им стал 35-летний итальянец Сальваторе Боккетти. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Боккети завершил профессиональную карьеру футболиста в 2021 года. В прошлом сезоне он был ассистентом главного тренера "Вероны" Игоря Тудора, а нынешний сезон начинал в качестве наставника молодежной команды веронцев.

В качестве игрока выступал за "Милан", "Дженоа", "Пескару", а также ряд российских клубов. На его счету 5 матчей за национальную сборную Италии.

После 9-ти туров "Верона" располагается в зоне вылета, занимая 18-е место в чемпионате Италии. Команда одержала лишь одну победу, набрав 5 очков. В следующем матче Серии А клуб примет на своем поле "Милан". Игра состоится 16 октября.

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В статье: Сальваторе Боккетти Верона
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Источник:
hellasverona.it

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