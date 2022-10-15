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Лаутаро интересен ПСЖ и Манчестер Юнайтед

Италия
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Игрок может уехать из Серии А

Лаутаро интересен ПСЖ и Манчестер Юнайтед

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Аргентинский нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес интересен "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед".

Французский и итальянский клуб рассматривают возможность приобретение 25-летнего центального форварда в зимнее трансферное окно.

Несмотря на заинтересованность двух клубов в его услугах, Лаутаро на данный момент не хочет уходить из "Интера". В Париже он нужен как возможная замена Килиану Мбаппе.

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В статье: Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен (Париж) Лаутаро Мартинес
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Источник:
SempreInter.com

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