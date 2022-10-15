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Лаутаро интересен ПСЖ и Манчестер Юнайтед
Игрок может уехать из Серии А
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентинский нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес интересен "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед".
Французский и итальянский клуб рассматривают возможность приобретение 25-летнего центального форварда в зимнее трансферное окно.
Несмотря на заинтересованность двух клубов в его услугах, Лаутаро на данный момент не хочет уходить из "Интера". В Париже он нужен как возможная замена Килиану Мбаппе.
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Источник:SempreInter.com
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