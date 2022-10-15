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Серия А. Серия Монцы прервана поражением в Эмполи
Первая неудача Раффаэле Палладино после трех побед
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. Десятый тур
Эмполи. "Карло Кастеллани"
"Эмполи" - "Монца" 1:0
Гол: Хаас 11
Раффаэле Палладино стал первым тренером в истории, добывшим три победы в первых трех матчах в карьере во главе новичка Серии А. Успехи против "Ювентуса", "Сампдории" и "Специи" увели "Монцу" подальше от зоны вылета. В том числе выше "Эмполи", одержавшего с начала сезона лишь одну победу. Но ясно, что эта серия должна была прерваться, а результаты - прийти в норму. Сегодня вернулась "норма" начала сезона с Джованни Строппой - поражение.
"Монца" владела мячом 64 процента времени, победила также по ударам по воротам. Но не по опасным моментам. Сатриано начал выходом один-на-один, выигранным Ди Грегорио, через минуту вратарь отбил и его удар, и рикошет от защитника, но не добивание Хааса. Дестро и попадал в стойку, и заставлял защитника тащить с линии ворот. И лишь в самой концовке пришлось спасать уже Викарио, от удара сквозь частокол ног.
В последних четырёх матчах вместе с этим "Эмполи" одержал две победы и упустил ничью с "Миланом" и победу над "Торино" после 89-ой минуты. То есть команда Паоло Дзанетти в хорошей форме. А "Монце" вновь нужно начинать сначала.
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