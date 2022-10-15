Серия А. Торино - Ювентус 0:1. Как всегда. Будет и как в 2015-ом?

Серия А. Десятый тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Ювентус" 0:1

Гол: Влахович 74

"Торино": В. Милинкович-Савич, Джиджи (Зима 79), Схуурс, Родригес, Айна (Синго 79), Лукич, Линетти (Карамо 78), Лазаро, Влашич, Миранчук, Радоньич (Пеллегри 70)

"Ювентус": Щесны, Данило, Бремер (Бонуччи 52), Алекс Сандро, Куадрадо, Локателли, МакКенни, Рабио, Костич, Влахович (Паредес 90), Кен (Милик 73)

Предупреждения: Линетти 60, Лазаро 90+3

Главный арбитр: Маурицио Мариани

После десятого тура сезона 2015/16 "Ювентус" занимал лишь 13-ое место, набрал лишь 12 очков и, в частности, находился ниже "Торино". Победа в дерби в 11-ом туре, принесенная голом на 90-ой минуте, начала серию из 15-ти на пути к Скудетто. Сегодня с восьмого места с 13-ю очками после девяти туров, то есть вновь в кризисе, "Ювентус" вновь победил в дерби, и даже чуть полегче, чем тогда. И в 2022-ом году победа над "Торино" начнет прорыв?

Если судить по игре, ничего похожего на прорыв не будет. Поскольку играли обе команды ужасно. Логично, учитывая, что "Торино" набрал лишь одно очко в предыдущих четырех турах, а "Ювентус" и вовсе накрыло цунами после поражений от "Милана" и хайфского "Маккаби", его директоры и главный тренер говорили о стыде, позоре, отсутствии сердца и страсти, командной игры, коллектива. Закрыли команду на базе. В такой ситуации об игре и речи нет.

На 31-ой минуте счет по ударам по воротам был 3:0 в пользу "Торино", причем все были неопасными. Затем "Ювентус" вдруг выдал четыре удара за полторы минуты, и все в створ. Милинкович-Савич спас от выхода Влаховича один-на-один и четко отбил остальные удары издали. Третья четверть матча была более живой, острой. Удары Локателли с отскоком от газона и Лазаро после прорыва слева тащили вратари из-под перекладины. Ну а в начале четвертой "Юве" нашел свой гол.

Забил его Душан Влахович. Вначале он пробил головой, Милинкович-Савич потащил и перевел на угловой. Навес, Данило играет головой - и Влахович въезжает с мячом в ворота с метра.

В последнее время "Торино" вроде бы научился играть с "Ювентусом". Сыграл вничью, то есть не проиграл два из трех предыдущих матчей. Но и тогда терял лучший результат, и проигрывал из-за гола на 86-ой минуте. Сегодня он проиграл в 24-ый раз из 32-ух последних дерби при лишь одной победе. То есть все как всегда. Сумеет ли "Юве" с помощью дерби, этой первой гостевой победы в сезоне во всех турнирах, выйти из кризиса, как было в 2015-ом?