Новая Аталанта или выскочка на девять туров? Удинезе не выглядит итальянской командой

Северо-Восточный угол Италии считается одним из наиболее серых в стране. Несмотря на Венецию и Доломитовые Альпы. Также он один из наименее итальянских, наиболее сепаратистских. В Фриули популярен свой язык, после Второй Мировой были шансы на присоединение к Югославии. Доминировала партия с программой как можно более широкой автономии региона, одним из лидеров которой был знаменитый режиссер Пьер Паоло Пазолини.

Отличается Северо-Восток и слабостью местного футбола. Здесь очень популярен баскетбол ("Бенеттон" Тревизо), зимние виды спорта. 25-тысячная "Дачия Арена" в последний раз была заполнена до отказа в сезоне 2016/17. В среднем же заполнена на 60-70 процентов.

Единственная значимая команда региона "Удинезе" не выигрывала ничего. Даже лучший сезон со вторым местом был отобран, и команда опущена в Серию Б. Еще дважды была третьей. Один групповой турнир Лиги Чемпионов и один четвертьфинал Кубка УЕФА, начало карьеры Дино Дзоффа здесь, игра Зико - ее хайлайты. Появятся ли новые очень скоро?

Все зависит от Академии

В чем "бьянконери" были сильны, так это в выращивании талантов. Первая команда в Европе Абеля Бальбо, Нестора Сенсини, Алексиса Санчеса, Хуана Куадрадо, первая команда в большой лиге Самира Хандановича, Бруну Фернандеша. Антонио Ди Натале здесь прорвался и дважды стал лучшим бомбардиром Серии А.

Летом 2021-го, согласно Transfermarkt, они заработали 55 миллионов евро на продажах Родриго Де Поля "Атлетико" и Хуана Муссо "Аталанте", до этого доведя обоих до сборной Аргентины. Летом 2022-го продали тем же клубам Нахуэля Молину и Брендона Соппи, а также Дестини Удоджи "Тоттенхэму", заработав 47 миллионов. За последние десять лет их трансферное сальдо (плюс 165 миллионов) - лучшее в стране.

Вместе с тем, клуб набирал слишком много посредственных либо слишком молодых и не готовых игроков. В принципе, главный его скаут с 2010-го года Андреа Карневале не отрицает, что речь об осознанной политике сохранения стабильности состава. Заявляя, что ключевой год для новичков - не первый, а второй. И называя еще одной причиной политики тяжелую конкуренцию с грандами.

"20 лет назад наша скаутская система была уникальной и одной из лучших в мире. Но она уступила новым технологиям, " - объясняет Карневале CBS Sports. "Мы потеряли преимущество, и это нас временно дестабилизировало. Теперь все всё обо всех знают. Но это и сделало нас сильнее. Причем мы не сильно изменили наш путь".

"Я всегда считал, что нет замены просмотру игры своими глазами. И мы до сих пор рассылаем скаутов по всему миру, на многие турниры для просмотра матчей. Мне до сих пор часто говорят: "Ваши скауты везде", и это меня радует".

Ценой такой политики было ухудшение результатов. В 2011/12 и 2012/13 годах "Удинезе" играл в Квалификации Лиги Чемпионов (вылеты от "Арсенала" и "Браги"), но ныне уже девять сезонов не был даже в Топ-10. Несколько раз чуть не вылетев. За это время сменились 12 тренеров без какой-либо программы. Ветераны, пожарники, дебютанты, иностранцы, специалисты по молодежи...

Болельщики уже откровенно злились на владеющую клубом более тридцати лет семью Поццо. Считая, что растрачивает все силы и деньги на два своих других клуба - "Гранаду" и "Уотфорд", а о родном забыла. Считая, что уже занимается бизнесом, а не футболом.

Поццо взяли в аренду стадион на 99 лет, превратили его в один из красивейших в стране и в наиболее модернизированный. Производство энергии и топлива без выделения углекислого газа, утилизация мусора, форма команды из переработанных отходов. Но фанов такое мало интересует.

Новый путь

Казалось, в 2019-ом году на первую команду вообще махнули рукой. Оставили главным тренером помощника предыдущего Луку Готти. Бывшего помощника Маурицио Сарри в "Челси", преподавателя университетов Падуи и Милана. При нем команда играла в сугубо оборонительный медленный футбол. Держалась на плаву, кусала грандов. Но совершенно без крыльев.

Затем Готти сменил его помощник Габриэле Чоффи. Вроде бы те же грабли? Нет. Команда вдруг заиграла в совершенно другой футбол. Агрессивный, интенсивный, с высоким прессингом. Как результат, в последних восьми матчах сезона 2021/22 забила 21 мяч. А когда Чоффи вдруг ушел (похоже, не сошлись по зарплате) - позвала тренера с такой же идеологией.

Андреа Соттил. Девять клубов в резюме к 48-ми годам, но без Серии А. С тремя каденциями в "Ливорно" за четыре месяца (уходил из-за ссоры с руководством и через два дня возвращался). Звучит бесперспективно. Он еще и учился на одном курсе в Коверчано с Филиппо Индзаги, Фабио Гроссо, Марко Матерацци, Массимо Оддо, Андреа Страмаччони - россыпью провальных тренеров.

Тем не менее, в "Удинезе" он начал шестью победами в восьми матчах - рекорд клуба. Шестью подряд. Ничья с "Аталантой", учитывая камбек с 0:2 и статус единственной команды в лиге, забившей бергамцам более одного мяча, также сродни победе. В целом забиты 19 мячей, разгромлена "Рома" (4:0), переиграны "Фиорентина" (1:0) и "Интер" (3:1). Причем 13 очков из 20-ти набраны в матчах, в которых пропустил первым.

"Удинезе" даже начали называть новой "Аталантой". Сама "Аталанта" сейчас не играет в свой футбол. А вот фриуланцы бросаются в прессинг, строят атаки через латералей на флангах (причем, как и у "Аталанты", правый фланг ассистирует, левый, оставшийся в аренде Удоджи, забивает), очень сильны в единоборствах и прежде всего играют быстро. И, как и "Аталанта", играючи бравшая по 22-25 очков за сезон камбеками, умеют возвращаться.

И все это, как и у "Богини", достигается благодаря бешеным тренировкам. "Мы очень тяжело работаем на тренировках. Тренер заставляет нас переступать грань усталости, и это то, что мне очень нравится. Сразу чувствуется изменение", - говорит защитник Бекао.



Сам строитель "старой" "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини признал, что в том, что "Удинезе" стал новой, есть правда. Еще и обижается, что о фриуланцах говорят больше, чем о его команде, хотя она стоит выше. Точно так же, как о его команде говорили больше, чем об "Интере" и "Милане", хотя они стояли выше.

Технический директор Пьерпаоло Марино: "Я следил за Соттилом долгое время. Он играл за нас четыре года, знает клуб и атмосферу. Но и я был удивлен интенсивностью его тренировок. Он перфекционист. Изучает все: оппонетов, методы тренировок, игроков".

Немцы и испанцы в Италии

"Мы физически мощная команда, желающая работать тяжело всю неделю. У нас есть способности прессинговать индивидуально и навязывать свою игру. Камбек против "Аталанты" был большим ментальным и физическим моментом для нас. И все это построено на тренировках. Как ты тренируешься, так и играешь, " - говорит Соттил. "Мы играем на победу и желаем давить. Мой метод построен на осознании нашей силы. Мы всегда голодны и скромны".

"Мы взрослая команда и понимаем, что прошлое не имеет значения. И очень любим соревноваться". Полюбил даже Жерард Деулофеу, один из лучших воспитанников Ла Масии своего поколения, не закрепившийся ни в "Барселоне", ни в "Милане", ни в "Севилье" из-за лени. Теперь он - Алехандро Гомес "Удинезе", фантазиста. Но и не только. "Он тренируется со скоростью 200 километров в час, давит как бешеный. Полностью в работе каждый день", - сообщает Соттил.

"Я мечтал тренировать "Удинезе", поскольку знал, что здесь идеальные игроки для моего футбола. Они сами просили меня тренироваться с наибольшей интенсивностью и очень рады этому. Они даже просят играть еще быстрее. Они так голодны и злы! Мы смертельны в быстрых атаках и совершенно перерезали центр поля "Аталанты". Но мы не только бегаем, а и умеем играть технично".

Кроме скорости и мощи, "Удинезе" отличается игрой головой (семь голов). По голам с игры он также первый в лиге. И он непредсказуем. Два ведущих правых латераля - Молина и Соппи - ушли летом, а Нахуэн Перес перешел в центр обороны в схеме 3-5-2. Правого латераля, вспомнив молодость в "Ювентусе", играет Роберто Перейра. При этом он не застревает там, а появляется и в центре, и даже слева.

По длинным пасам и пасам по воздуху команда последняя в лиге. То есть играет на земле. А по точным в штрафной площадке соперника первая и единственная, кто сделал более ста. При том, что по владению мячом лишь 14-ая (также похоже на раннюю "Аталанту"). По дриблингу третья, а по такому интересному аспекту как проброс мяча между ногами соперника первая (все данные от FBref).

Некоторые эксперты даже заявляют, что "зебретте" по стилю, по интенсивности вовсе не итальянская команда, а скорее английская или немецкая. Именно потому Серии А так тяжело против них. Причем за физическую подготовку, как и за медицинский департамент, отвечают испанцы.

Возможно, эта сказка скоро закончится. Просто силы бегать закончатся. По XG "Удинезе" лишь восьмой, забил на 6.3 больше, чем должен. По соотношению голов к ударам в створ ворот первый даже впереди блестящего "Наполи". А это аномалия. По ударам и их точности не среди лидеров. Команды Соттила часто начинали мощно, но их раскусывали. И все же хотелось бы продолжить новую сказку новой "Аталанты".

Фото - ANSA