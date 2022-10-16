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Лаутаро Мартинес догнал Диего Милито по голам за Интер в Серии А

Италия
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Но у Диего матчей меньше

Лаутаро Мартинес догнал Диего Милито по голам за Интер в Серии А

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 10-го тура чемпионата Италии миланский "Интер" уверенно обыграл "Салернитану" - 2:0.

Счет в этом поединке открыл форвард "нерадзурри" Лаутаро Мартинес - аргентинец поразил ворота гостей на 14-й минуте встречи.

Таким образом, 25-летний нападающий достиг отметки в 62 гола в футболке "Интера" в рамках Серии А. Лаутаро сравнялся по этому показателю с бывшим игроком миланцев Диего Милито. Но Мартинесу потребовалось больше матчей - 145 против 128 у Диего.

Оба форварда занимают 13-ю позицию в топе лучших бомбардиров "Интера" в рамках итальянского первенства.

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В статье: Диего Милито Интер (Милан) Салернитана Лаутаро Мартинес
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