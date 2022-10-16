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Лаутаро Мартинес догнал Диего Милито по голам за Интер в Серии А
Но у Диего матчей меньше
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 10-го тура чемпионата Италии миланский "Интер"
Счет в этом поединке открыл форвард "нерадзурри" Лаутаро Мартинес - аргентинец поразил ворота гостей на 14-й минуте встречи.
Таким образом, 25-летний нападающий достиг отметки в 62 гола в футболке "Интера" в рамках Серии А. Лаутаро сравнялся по этому показателю с бывшим игроком миланцев Диего Милито. Но Мартинесу потребовалось больше матчей - 145 против 128 у Диего.
Оба форварда занимают 13-ю позицию в топе лучших бомбардиров "Интера" в рамках итальянского первенства.
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