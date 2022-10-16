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Интер - Салернитана 2:0. Обзор матча и видео голов

Италия
(1 голосов)

"Нерадзурри" побеждают на классе

Интер - Салернитана 2:0. Обзор матча и видео голов

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 10-го тура чемпионата Италии миланский "Интер" уверенно обыграл "Салернитану" - 2:0. "Нерадзурри" забили по голу в каждом из таймов. Сначала ворота гостей поразил Лаутаро Мартинес, а точку в поединке поставил Николо Барелла. После этого тура команда Симоне Индзаги имеет в своем активе 18 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице первенства. В свою очередь у "Салернитаны" 10 очков и 13-я позиция.

Серия А. Десятый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Салернитана" 2:0

Голы: Лаутаро Мартинес 14, Барелла 58

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В статье: Интер (Милан) Салернитана
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