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Интер - Салернитана 2:0. Обзор матча и видео голов
"Нерадзурри" побеждают на классе
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 10-го тура чемпионата Италии миланский "Интер" уверенно обыграл "Салернитану" - 2:0. "Нерадзурри" забили по голу в каждом из таймов. Сначала ворота гостей поразил
Серия А. Десятый тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
Голы: Лаутаро Мартинес 14, Барелла 58
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