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Хвича забил или отдал ассист в седьмом матче подряд. В Наполи у него 15 результативных действий в 14 матчах
Сегодня Кварацхелия помог обыграть Болонью
Фото: Getty Images
Грузинский вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия вышел в стартовом составе клуба на матч Серии А против "Болоньи" – снова сделал результативное действие. Грузин отдал ассист на победный гол нигерийского форварда Виктора Осимхена.
Таким образом, Кварацхелии удалось продлить серию матчей, в которых он забивает голы или отдает ассисты до семи игр. Начиная с 23 сентября, Хвича забил пять голов и сделал четыре голевых паса в семи играх за "Наполи" и сборную Грузии.
Огненная форма вингера помогла его клубу выиграть уже 10 матчей подряд во всех турнирах, и вернуть себе безоговорочное первое место в Серии А. После 10 туров чемпионата, "Наполи" лидирует с отрывом в два очка.
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