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Погба может вернуться к игре с Бенфикой и сыграть на чемпионате мира

Италия
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Француз не играл больше 2-х месяцев

Погба может вернуться к игре с Бенфикой и сыграть на чемпионате мира

Фото: juventus.com

Новина українською

Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба может сыграть уже в матче с "Бенфикой" 25 октября, сообщает Goal.com. Последний раз француз выходил на поле 23 июля.

Тогда "Ювентус" обыграл "Гвадалахару" (2:0).

Если Поль все же вернется к матчу Лиги чемпионов, то у него будет 6 матчей до старта чемпионата мира.

Мундиаль стартует 20 ноября и продлится до 18 октября.

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В статье: Франция Ювентус (Турин) Бенфика (Лиссабон) Поль Погба
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Источник:
goal.com

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