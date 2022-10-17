Погба может вернуться к игре с Бенфикой и сыграть на чемпионате мира

Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба может сыграть уже в матче с "Бенфикой" 25 октября, сообщает Goal.com. Последний раз француз выходил на поле 23 июля.

Тогда "Ювентус" обыграл "Гвадалахару" (2:0).

Если Поль все же вернется к матчу Лиги чемпионов, то у него будет 6 матчей до старта чемпионата мира.

Мундиаль стартует 20 ноября и продлится до 18 октября.