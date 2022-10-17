Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Погба может вернуться к игре с Бенфикой и сыграть на чемпионате мира
Француз не играл больше 2-х месяцев
Фото: juventus.com
Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба может сыграть уже в матче с "Бенфикой" 25 октября, сообщает Goal.com. Последний раз француз выходил на поле 23 июля.
Тогда "Ювентус" обыграл "Гвадалахару" (2:0).
Если Поль все же вернется к матчу Лиги чемпионов, то у него будет 6 матчей до старта чемпионата мира.
Мундиаль стартует 20 ноября и продлится до 18 октября.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:goal.com
Популярное сейчас
- Металлист сыграет с Динамо и Днепром-1, тяжелые матчи Барсы. Расписание футбола на 17-23 октября
- Реал хочет продлить контракт с Луниным - источник
- "Мы с Дедышиным всегда то ссоримся, то миримся". Красников - о драке с гендиректором Руха
- Классическое, Эль-Классико и матч Ливерпуль - Сити. Расписание футбола на 14 - 16 октября
- Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО
- Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet