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Серия А. Рома вымучивает победы в стиле Моуриньо

Италия
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1:0 в Генуе

Серия А. Рома вымучивает победы в стиле Моуриньо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Серия А. Десятый тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Рома" 0:1

Гол: Лоренцо Пеллегрини 9 (пен.)

"Рома" работает серьезно. Жозе Моуриньо не расслабляется. Яркой игры от его команды не дождаться. Но уже одержаны три победы в лиге подряд. Всеми правдами и неправдами. С разницей в один мяч. На этот раз - над "Сампдорией" ее нового тренера Деяна Станковича. Начало с прострелом Абрахама и Феррари "кроссoм" рукой определило течение матча. 200-й гол Пеллегрини. Далее Аудеро остановили, и в целом в весьма скучной игре с 60-ю процентaми владения мячом хозяевами гости одержали победу.

"Рома" нa четвертом месте.

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