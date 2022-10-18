Раннее начало отдыха. Итоги десятого тура Серии А

Эмполи - Монца 1:0

Торино - Ювентус 0:1

Аталанта - Сассуоло 2:1

Интер - Салернитана 2:0

Лацио - Удинезе 0:0

Специя - Кремонезе 2:2

Эллас Верона - Милан 1:2

Наполи - Болонья 3:2

Лечче - Фиорентина 1:1

Сампдория - Рома 0:1

Десятый тур Серии А оказался проходным. И по игре, и по результатам. Все, кто должен был победить, победили, причём часто даже не играя хорошо. Учитывая то, что впервые с августа посреди недели нет матчей грандов (лишь Кубок, в котором на этой стадии они не участвуют), можно было ожидать, что перед отдыхом Топы выложатся и сыграют гораздо сильнее. Впрочем, им вполне хватило и результатов.

"Интер"

Наиболее лёгкую, наиболее уверенную, да, впрочем, единственную уверенную победу в туре одержал "Интер". Подтвердив успехи против "Барселоны", победу над "Сассуоло" и в целом выход из кризиса. По голу в первых стадиях каждого из таймов хватило. Лаутаро Мартинес забил в лиге впервые с августа. Впервые с августа удалось победить в лиге с разницей более одного мяча. Солидная и собранная игра при не таких больших усилиях.

Блестящей игра вовсе не была. "Салернитана" создавала, играла довольно смело. Счет 1:0, а не, например, 0:1 был установлен благодаря гораздо лучшей работе вратаря Онаны, чем Сепе против дальнего удара с отскоком от газона. Дома против команды, неделю назад чуть не уволившей своего тренера, вице-чемпион должен играть лучше. Но после триллера в Барселоне требовать такой же интенсивной и качественной игры в воскресенье нецелесообразно.

Симоне Индзаги был очень доволен отношением подопечных к игре и заявил о контроле в течение 93-ех минут без страданий. Доволен, поскольку, как заявил, к таким матчам после больших битв в Лиге Чемпионов труднее всего готовиться.

"Наполи" и "Милан"

Возможно, трудно и "Наполи" после своих больших побед в ЛЧ готовиться к рядовым матчам лиги. Поскольку в последних он не впечатляет. Особенно - в обороне и в стройности в центре поля. Если считать Еврокубки, он пропускает уже в шести матчах подряд. В двух последних - по два мяча, чего не было с середины августа. Тем не менее, огромный запас прочности позволил забить четыре "Кремонезе" и три "Болонье".

Следовало ожидать, что дома против команды, сменившей тренера три тура назад и с тех пор набравшей лишь одно очко, будет гораздо легче и стройнее. А не игра с сумасшедшим темпом и 46-ю ударами по воротам, в которой "Болонья" вовсе не была статистом. Она открыла счет, затем его сравняла. Впрочем, "Наполи" сейчас слишком силен и верит в себя. И располагает блестящей скамьей запасных. На этот раз Осимхен и Лосано вышли на замену и забили.

Лучано Спаллетти говорил после матча о том, насколько замечательно тренировать такой коллектив, не отрицал ошибки и проблемы, но был очень доволен настроем игроков и желанием исправлять ошибки. "Был риск, что команда успокоится и постарается играть "нормально", но она играла интенсивно и остро".

Десять побед подряд во всех турнирах - рекорд клуба все улучшается.

"Милан" испытывает игровые проблемы с начала сезона. Пропустил вместе с Лигой Чемпионов уже в девяти из десяти последних матчей. 2:0 над "Ювентусом" стоит особняком на фоне серых, тяжёлых. В Вероне ранний гол не помог раскрепоститься, а скорее усыпил. Соперник быстро вернулся и далее играл получше чемпиона. Стефано Пиоли признал множество ошибок, оставляемое пространство сопернику и даже "разрыв между линиями на две части".

Здесь также решили замены. Анте Ребич вышел и выдал ассист Тонали на 81-ой минуте, а Малик Тиау после этого заблокировал два очень опасных удара соперников. Решил и характер чемпиона, не раз выручавший его в предыдущем и этом сезонах. На фоне всех травм и игровых проблем он держится и продолжает набирать очки. Особенно в гостях, где в 2022-ом году в лиге не проигрывал.

"Аталанта"

Продолжает набирать очки и "Аталанта". Хотя у нее, как и у "Наполи", заметны некоторые тревожные нотки. В двух последних турах она пропустила три мяча - столько же, сколько в восьми предыдущих, в субботу впервые в сезоне пропустила первой и впервые - в первом тайме. Учитывая её серую игру в атаке, это должно было создать серьёзные проблемы. Но удалось очень быстро сравнять, быстро выйти вперёд, а там уже вновь включилась оборона.

Джан Пьеро Гасперини остался доволен характером подопечных. Кроме того, он считает, что постепенно команда возвращает свою традиционную игру. В первом тайме 18-ая команда лиги по владению мячом до этого тура (44 процента) владела им 61 процент времени. Доминировала. Правда, создавала немного и пропустила первой, но ведь вернулась. Причем камбек - также возвращение одного из её главных скиллов эры Гаспа.

Важно также и возвращение дома. Во втором круге предыдущего сезона "Аталанта" одержала лишь одну домашнюю победу. А в целом за сезон - четыре. В первых пяти домашних матчах нынешнего одержаны три.

"Ювентус" и "Рома"

Для "Ювентуса" было важно возвращение побед в гостях. В субботу состоялась первая такая во всех турнирах с апреля. Ещё важнее было победить в дерби после двух ничьих в трех последних. Но самое главное было просто победит. На фоне цунами после поражений от "Милана" и хайфского "Маккаби", при закрытии на базе в последние дни, против которого, как сообщают СМИ, игроки протестовали, победа над "Торино" может стать критически важной.

Об игре говорить нечего. На поле "Олимпико" играли две слабые команды. В первые полчаса "Юве" не пробивал по воротам вообще, а единственный гол затолкал с метра при розыгрыше углового. Но никто и не ожидал, что такая кризисная команда вдруг возьмёт и заиграет. Победа, ещё и без пропущенных - больше и не нужно. И Массимилиано Аллегри остался очень доволен организованностью и отношением команды к игре.

В клубе и в СМИ сейчас вспоминают о сезоне 2015/16. Его "Ювентус" начал ещё хуже, чем этот, но победа в дерби в 11-ом туре начала серию из 15-ти на пути к Скудетто. Начнет ли что-либо подобное нынешняя победа в дерби в десятом?

"Рома" сейчас также не играет хорошо и в лиге не побеждала с разницей более одного мяча с августа. Уже начались вопросы о том, а прогрессирует ли вообще. Она мучилась против "Лечче" даже целый тайм в численном большинстве, мучилась и против "Сампдории" из зоны вылета. Последней забила лишь с пенальти и ушла в оборону, владея мячом 41 процент времени. Вместе с тем, она уже с четырьмя победами в пяти последних турах.

В Генуе вновь сильно выступила оборона, не позволив сопернику ничего. А вратаря "Дории" все же заставили совершить несколько сейвов. Жозе Моуриньо ожидаемо остался очень доволен, говоря о характере, сердце, душе и умном выступлении. А больше говорил не об игре, а об эмоциональной встрече с "младшим братом" Деяном Станковичем, новым тренером "Сампдории".

Другие

Очень доволен работой игроков остался и Маурицио Сарри. Много говоря о росте в плане характера, жёсткости, неуступчивости. "В третьем матче за шесть дней "Удинезе" - худший возможный соперник". Он не выглядит разочарованным ничьей и нулём забитых. Тем более, что пришлось целый час играть без Чиро Иммобиле. Доволен и наставник "Удинезе" Андреа Соттил ничьей на таком сложном выезде, продлившей серию матчей без поражений до девяти.

Недовольными остались мы, зрители. "Удинезе" дважды попадал в перекладину, но от победителя "Ромы" и "Интера" и автора камбека против "Аталанты" мы ожидали больше интенсивности и смелости. А "Лацио" и вовсе нанес лишь восемь ударов по воротам и выглядел слабо в атаке. 0:0 никто точно не ожидал, ведь предыдущая очная встреча завершилась 4:4, в предыдущих пяти турах Серии А команды на двоих забили 29 мячей. Немалое разочарование.

"Фиорентина" уже даже не разочаровывает, а заставляет привыкать к своей слабости в лиге. Между двумя разгромными победами в Лиге Конференций она была разгромлена "Лацио" дома (0:4) и не переиграла новичка "Лечче". Десять очков в десяти турах и 13-ое место выглядят закономерными показателями.

Что касается украинцев в десятом туре, то Виктор Коваленко не попал в заявку "Специи" из-за травмы, а Руслан Малиновский остался в запасе "Аталанты". Главные конкуренты Руслана в борьбе за место в составе Лукман и Пашалич в субботу забили.

Лучший игрок тура - Хвича Кварацхелия ("Наполи"). Не лучшая его игра, но нагнетал и поучаствовал в двух голах, в том числе ассистом

Прорыв тура - "Ювентус". Как в 2015-ом?

Разочарование тура - "Лацио" и "Удинезе". 0:0 никто не ожидал

Лучший вратарь тура - Владимиро Фальконе ("Лечче"). Не впервые приносит очки команде

Лучший тренер тура - Лучано Спаллетти ("Наполи"). Вновь сработали замены

Фото - ANSA