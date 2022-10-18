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Кубок Италии. Команда Даниэле Де Росси вылетает

Италия
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"Дженоа" идёт дальше

Кубок Италии. Команда Даниэле Де Росси вылетает

Фото: spalferrara.it

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Кубок Италии. Третий раунд

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" (II) - СПАЛ (II) 1:0

Гол: Гудмундссон 45+1 (пен.)

Как минимум две команды в 1/8 финала Кубка Италии будут представлять Серию Б. Одна уже там. "Дженоа" вылетела из Серии А в мае и под руководством американских владельцев желает немедленно вернуться. Сейчас она отстаёт от первого места лишь на одно очко, так что идёт хорошо. СПАЛ же наоборот, в трех очках над зоной вылета, в первом матче в самостоятельной тренерской карьере Даниэле Де Росси сыграл лишь 0:0. Хотя играл больше тайма 11-ю против десяти. Сегодня также не забил.

Все решил пенальти Гудмундссона в добавленное время первого тайма. Попадание мяча в руку Мончини и точный удар исландца лишили Де Росси пикантной встречи с "Ромой". В Рим поедут генуэзцы.

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В статье: Даниэле Де Росси Кубок Италии Дженоа (Генуя) СПАЛ (Феррара)
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