Италия
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Кубок Италии. Команда Даниэле Де Росси вылетает
"Дженоа" идёт дальше
Фото: spalferrara.it
Кубок Италии. Третий раунд Генуя. "Луиджи Феррарис" "Дженоа" (II) - СПАЛ (II) 1:0 Гол: Гудмундссон 45+1 (пен.) Как минимум две команды в 1/8 финала Кубка Италии будут представлять Серию Б. Одна уже там. "Дженоа" вылетела из Серии А в мае и под руководством американских владельцев желает немедленно вернуться. Сейчас она отстаёт от первого места лишь на одно очко, так что идёт хорошо. СПАЛ же наоборот, в трех очках над зоной вылета, в первом матче в самостоятельной тренерской карьере Даниэле Де Росси сыграл лишь 0:0. Хотя играл больше тайма 11-ю против десяти. Сегодня также не забил. Все решил пенальти Гудмундссона в добавленное время первого тайма. Попадание мяча в руку Мончини и точный удар исландца лишили Де Росси пикантной встречи с "Ромой". В Рим поедут генуэзцы.
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