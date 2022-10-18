Кубок Италии. Команда Даниэле Де Росси вылетает

Кубок Италии. Третий раунд

Генуя. "Луиджи Феррарис"

: Гудмундссон 45+1 (пен.)

Как минимум две команды в 1/8 финала Кубка Италии будут представлять Серию Б. Одна уже там. "Дженоа" вылетела из Серии А в мае и под руководством американских владельцев желает немедленно вернуться. Сейчас она отстаёт от первого места лишь на одно очко, так что идёт хорошо. СПАЛ же наоборот, в трех очках над зоной вылета, в первом матче в самостоятельной тренерской карьере Даниэле Де Росси сыграл лишь 0:0. Хотя играл больше тайма 11-ю против десяти. Сегодня также не забил.

Все решил пенальти Гудмундссона в добавленное время первого тайма. Попадание мяча в руку Мончини и точный удар исландца лишили Де Росси пикантной встречи с "Ромой". В Рим поедут генуэзцы.