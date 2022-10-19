Лацио потерял лучшего бомбардира Серии А до конца года

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле в ближайшее время не поможет своей команде из-за травмы, полученной в матче Серии А против "Удинезе" (0:0). Игрок был заменен уже на 29-й минуте.

Пресс-служба "орлят" сообщила, что у 32-летнего форварда травма подколенного сухожилия левого бедра средней степени. По информации Sport Sky, в игру футболист сможет вернуться не раньше января 2023 года.

В текущем сезоне Иммобиле забил 7 голов и оформил 5 ассистов в 14 матчах за "Лацио" во всех турнирах. Ранее он вошел в топ-10 бомбардиров в истории Серии А.