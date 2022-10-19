  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Лацио потерял лучшего бомбардира Серии А до конца года
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лацио потерял лучшего бомбардира Серии А до конца года

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Чиро Иммобиле вернется в строй не раньше января

Лацио потерял лучшего бомбардира Серии А до конца года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле в ближайшее время не поможет своей команде из-за травмы, полученной в матче Серии А против "Удинезе" (0:0). Игрок был заменен уже на 29-й минуте.

Пресс-служба "орлят" сообщила, что у 32-летнего форварда травма подколенного сухожилия левого бедра средней степени. По информации Sport Sky, в игру футболист сможет вернуться не раньше января 2023 года.

В текущем сезоне Иммобиле забил 7 голов и оформил 5 ассистов в 14 матчах за "Лацио" во всех турнирах. Ранее он вошел в топ-10 бомбардиров в истории Серии А.

Читайте также40-миллионный новичок Ювентуса выбыл на три недели из-за травмы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чиро Иммобиле Лацио (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sslazio

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде