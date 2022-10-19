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Лацио потерял лучшего бомбардира Серии А до конца года
Чиро Иммобиле вернется в строй не раньше января
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле в ближайшее время не поможет своей команде из-за травмы, полученной в матче Серии А против "Удинезе" (0:0). Игрок был заменен уже на 29-й минуте.
Пресс-служба "орлят" сообщила, что у 32-летнего форварда травма подколенного сухожилия левого бедра средней степени. По информации Sport Sky, в игру футболист сможет вернуться не раньше января 2023 года.
В текущем сезоне Иммобиле забил 7 голов и оформил 5 ассистов в 14 матчах за "Лацио" во всех турнирах. Ранее он вошел в топ-10 бомбардиров в истории Серии А.
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