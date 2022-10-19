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Голкипер Металлиста заявил, что клуб ставит задачу попасть в еврокубки
Амбициозные планы
Фото: ФК Металіст
Голкипер "Металлиста" Александр Рыбка раскрыл задачи команды на сезон.
"Собрался хороший коллектив, у нас есть задачи, которые нам озвучили. Скажем, нужно попасть в еврокубки, но там уж как получится. Мы делаем все возможное, чтобы это задание выполнено.
Уход игроков в "Днепр-1"? Это не мой вопрос, но, конечно, определенное разочарование было. У нас был отличный коллектив, но мы понимаем, что "Днепр-1" играет в еврокубках, это мотивация для многих", — сказал Рыбка в интервью "SportArena TV".
"Металлист" занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 13 очков в 7 матчах.
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