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Голкипер Металлиста заявил, что клуб ставит задачу попасть в еврокубки

Италия
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Амбициозные планы

Голкипер Металлиста заявил, что клуб ставит задачу попасть в еврокубки

Фото: ФК Металіст

Новина українською

Голкипер "Металлиста" Александр Рыбка раскрыл задачи команды на сезон.

"Собрался хороший коллектив, у нас есть задачи, которые нам озвучили. Скажем, нужно попасть в еврокубки, но там уж как получится. Мы делаем все возможное, чтобы это задание выполнено.

Уход игроков в "Днепр-1"? Это не мой вопрос, но, конечно, определенное разочарование было. У нас был отличный коллектив, но мы понимаем, что "Днепр-1" играет в еврокубках, это мотивация для многих", — сказал Рыбка в интервью "SportArena TV".

"Металлист" занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 13 очков в 7 матчах.

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В статье: Александр Рыбка Металлист (Харьков)
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Источник:
SportArena TV

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