Кубок Италии. Специя без Коваленко разобралась с Брешией

Кубок Италии. Третий раунд

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Брешия" (II) 3:1

Голы: Стрелец 20, 86, Верде 55 - Морео 90+3

Вчера в Кубке Италии Второй дивизион в борьбе с Первым показал свою несостоятельность. В первом матче среды это подтвердилось. "Брешия" идет весьма неплохо в Серии Б, борется за наивысшие места. "Специя" же очень рада 15-ому в Серии А. Можно было ожидать борьбу. Но не получилось. Разгрома гости избежали лишь в добавленное время. А хозяева сохранили отличную домашнюю статистику в этом сезоне во всех турнирах - семь матчей без поражений.

Стрелец воспользовался ассистом Санки и добивал после удара латераля Холма, между этими голами Верде точно пробил низом из-за пределов штрафной.

Виктор Коваленко получил травму еще перед предыдущим матчем "Специи", в лиге, и теперь известно, что в 2022-ом году он больше не сыграет.