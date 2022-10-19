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Кубок Италии. Специя без Коваленко разобралась с Брешией
Второй дивизион пока что не тянет
Фото: messaggeroveneto.gelocal.it
Кубок Италии. Третий раунд
Специя. "Альберто Пикко"
"Специя" - "Брешия" (II) 3:1
Голы: Стрелец 20, 86, Верде 55 - Морео 90+3
Вчера в Кубке Италии Второй дивизион в борьбе с Первым показал свою несостоятельность. В первом матче среды это подтвердилось. "Брешия" идет весьма неплохо в Серии Б, борется за наивысшие места. "Специя" же очень рада 15-ому в Серии А. Можно было ожидать борьбу. Но не получилось. Разгрома гости избежали лишь в добавленное время. А хозяева сохранили отличную домашнюю статистику в этом сезоне во всех турнирах - семь матчей без поражений.
Стрелец воспользовался ассистом Санки и добивал после удара латераля Холма, между этими голами Верде точно пробил низом из-за пределов штрафной.
Виктор Коваленко получил травму еще перед предыдущим матчем "Специи", в лиге, и теперь известно, что в 2022-ом году он больше не сыграет.
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