У Меньяна случился рецидив на тренировке. Он может пропустить ЧМ-2022

Вратарь "Милана" и сборной Франции Майк Меньян почувствовал болевые ощущения на сегодняшней тренировке. Клуб проведет обследование, чтобы определить сроки восстановления игрока.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что Майк может вернуться только в 2023-м году. В таком случае Меньян пропустит и чемпионат мира 2022. Мундиаль проходит с 20 ноября по 18 декабря.

Напомним, что Майк получил повреждение 22 сентября в матче Франции с Австрией в матче Лиги наций, с того момента он не выходил на поле.