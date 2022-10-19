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У Меньяна случился рецидив на тренировке. Он может пропустить ЧМ-2022

Италия
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Серьезная потеря для "россонери" и сборной Франции

У Меньяна случился рецидив на тренировке. Он может пропустить ЧМ-2022

Фото: twitter.com/acmilan

Новина українською

Вратарь "Милана" и сборной Франции Майк Меньян почувствовал болевые ощущения на сегодняшней тренировке. Клуб проведет обследование, чтобы определить сроки восстановления игрока.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что Майк может вернуться только в 2023-м году. В таком случае Меньян пропустит и чемпионат мира 2022. Мундиаль проходит с 20 ноября по 18 декабря.

Напомним, что Майк получил повреждение 22 сентября в матче Франции с Австрией в матче Лиги наций, с того момента он не выходил на поле.

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В статье: Франция Милан Чемпионат мира 2022 Майк Меньян
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Источник:
gazzetta.it

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