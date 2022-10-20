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Буффон заявил о желании возглавить сборную Италии
При этом он еще играет
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон признался, что хотел бы стать тренером национальной сборной Италии.
"Меня заинтересовала бы работа наставника итальянской сборной. Испытываю странное чувство, когда вижу своих бывших коллег по полю в серии Б в качестве тренеров: де Росси, Гроссо, Индзаги... А я все еще играю", — приводит слова Буффона DAZN.
В текущем сезоне Буффон провел 3 матча и пропустил 5 голов. Контракт 44-летнего футболиста с "Пармой" рассчитан до 30 июня 2024 года.
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