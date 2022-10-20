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Буффон заявил о желании возглавить сборную Италии

Италия
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При этом он еще играет

Буффон заявил о желании возглавить сборную Италии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон признался, что хотел бы стать тренером национальной сборной Италии.

"Меня заинтересовала бы работа наставника итальянской сборной. Испытываю странное чувство, когда вижу своих бывших коллег по полю в серии Б в качестве тренеров: де Росси, Гроссо, Индзаги... А я все еще играю", — приводит слова Буффона DAZN.

В текущем сезоне Буффон провел 3 матча и пропустил 5 голов. Контракт 44-летнего футболиста с "Пармой" рассчитан до 30 июня 2024 года.

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В статье: Джанлуиджи Буффон Парма (Парма)
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