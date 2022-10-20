Буффон заявил о желании возглавить сборную Италии

Голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон признался, что хотел бы стать тренером национальной сборной Италии.

"Меня заинтересовала бы работа наставника итальянской сборной. Испытываю странное чувство, когда вижу своих бывших коллег по полю в серии Б в качестве тренеров: де Росси, Гроссо, Индзаги... А я все еще играю", — приводит слова Буффона DAZN.