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Интер представил третью форму желтого цвета

Италия
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Интер представил третью форму желтого цвета

Фото: inter.it

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Миланский "Интер" представил третий комплект формы на текущий сезон.

Итальянский клуб продолжает сотрудничество с компанией Nike. Экипировка выполнена в ярко-желтом цвете. Воротник и рукава футболки отделаны вставками синими и черными полосами. Значок Inter и логотип технического спонсора имеют черные цвета.

Напомним, "Интер" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем матче "нерадзурри" встретятся с "Фиорентиной". Игра состоится в субботу, 22 октября в 21:45.

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В статье: Интер (Милан)
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Источник:
inter.it

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