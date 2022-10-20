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Интер представил третью форму желтого цвета
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Фото: inter.it
Миланский "Интер" представил третий комплект формы на текущий сезон.
Итальянский клуб продолжает сотрудничество с компанией Nike. Экипировка выполнена в ярко-желтом цвете. Воротник и рукава футболки отделаны вставками синими и черными полосами. Значок Inter и логотип технического спонсора имеют черные цвета.
Напомним, "Интер" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем матче "нерадзурри" встретятся с "Фиорентиной". Игра состоится в субботу, 22 октября в 21:45.
Creata per la nostra community, per Milano.— Inter (@Inter) October 20, 2022
Giallo, un colore che è parte della nostra storia ????
Il nostro nuovo Terzo Kit è disponibile ora.#IMInter @nikefootball
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