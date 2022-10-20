Интер представил третью форму желтого цвета

Миланский "Интер" представил третий комплект формы на текущий сезон.

Итальянский клуб продолжает сотрудничество с компанией Nike. Экипировка выполнена в ярко-желтом цвете. Воротник и рукава футболки отделаны вставками синими и черными полосами. Значок Inter и логотип технического спонсора имеют черные цвета.

Напомним, "Интер" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем матче "нерадзурри" встретятся с "Фиорентиной". Игра состоится в субботу, 22 октября в 21:45.