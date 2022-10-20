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Кубок Италии. Кремонезе выбивает Модену после овертайма
Результаты матчей третьего раунда
Calcio News
Кубок Италии. Третий раунд Кремона. "Джованни Дзини" "Кремонезе" - "Модена" (II) 4:2 (ОТ) Голы: Окереке 77, Афена-Гьян 84, Серникола 111, 120 - Диау 89 (пен.), 90 "Кремонезе" играет первый свой сезон в Серии А в 21-ом веке, в первых десяти турах не побеждал ни разу и идёт 19-ым. Дома и вовсе проиграл все четыре матча. "Модена" же, хотя и начала свой сезон в Серии Б не лучше, но последние три матча выиграла. В том числе последний - со счетом 5:1 над "Комо". Она ещё и выбила в предыдущем раунде Коппа "Сассуоло". Так что могла рассчитывать на успех в Кремоне. Ей удалось затянуть матч в овертайм. Но там уже сил не хватило. На 22-ой минуте гости остались в меньшинстве. В концовке второго тайма пропустили от вышедших на замену Афены-Гьяна и Окереке. Но чудом успели вернуться. Благодаря своему игроку, вышедшему на замену. Впрочем, по заменам выиграл наставник хозяев Массимилиано Альвини. Автор третьего и четвертого голов Серникола также начинал матч на скамье запасных. Как и автор двух ассистов ему Аскасибар. В следующем раунде "Кремонезе" поедет в гости к "Наполи".
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