Обижающий соперников, обиженный своими. Гонсало Игуаин освободился от футбола

С разницей в менее десяти часов Карим Бензема, пребывая на пике своей карьеры, получил Золотой Мяч, а Гонсало Игуаин завершил карьеру, вылетев в Первом раунде плей-офф в МЛС. Вышло весьма символично. Они родились в 1987-ом году с разницей всего в девять дней, боролись друг с другом за звание следующего легендарного форварда мадридского "Реала". В клубной карьере их разделяют всего 60 забитых мячей. Но насколько же по-разному их воспринимают!

Бомбардир

Статистика Гонсало впечатляет. 335 голов и 113 ассистов за клубы. В том числе 121 гол в 264-ех матчах за "Реал", где стал вторым самым молодым игроком в истории, достигшим сотни, после Рауля. Во время игры вместе за мадридцев его проценты голов за игровые минуты и по соотношению к ударам по воротам были выше, чем у Криштиану Роналду. В первый сезон КриРо в "Реале" Игуаин забил больше, чем он.

Он забил на 90-ой минуте "Эспаньолу", выведя "Реал" на первое место в лиге (которое уже не отдали) в сезоне 2006/07. Тяжелейшем сезоне, когда команда играла плохо, Фабио Капелло ссорился с игроками и было ясно, что уйдёт. Забил чемпионский гол в сезоне 2007/08. Сделал дубль в гостях против "Монако", выведя "Ювентус" в финал Лиги Чемпионов-2017. Забил победный гол в гостях "Интеру" на 89-ой минуте в легендарном Дерби Италии в 2018-ом, принеся "Юве" тяжелейшее Скудетто из его девяти подряд.

31 гол в 75-ти матчах в сборной - лишь на три меньше, чем у Диего Марадоны. При том, что начал играть за нее с опозданием года на два. Дело в том, что он родился во французском Бресте, где играл его отец. Потому и с опозданием получил аргентинское гражданство и не играл за юношеские и молодёжную сборные страны. Его даже приглашали в сборную Франции, но он отказался, ожидая Аргентину.

Поначалу он переигрывал Бензема. Настолько, что, потеряв Гонсало из-за травмы, Жозе Моуриньо говорил: "Если нет охотничьего пса, придётся идти на охоту с котом". И даже когда уступал ему, а до этого - Рууду ван Нистельрою и Раулю, выходил на замену и исправно забивал, был суперсабом. В Примере он забивал в среднем каждые 111 минут. Выходил с первых минут 133 раза, но успел забить в целом 107 мячей.

В "Наполи" он забивал каждые 120 минут. В том числе 36 голов в лиге в сезоне 2015/16 - рекорд Серии А всех времен. Там выиграл Суперкубок и яростно боролся с "Ювентусом" за Скудетто. Выиграл три Чемпионата Италии уже с "Юве", причем два - как один из главных героев, три Чемпионата Испании с "Реалом", Лигу Европы с "Челси".

Моуриньо встретил окончание его карьеры шутливым твитом: "Тебе надоело забивать голы?" Хави заявил: "Он был особенным игроком. Всегда тихим, всегда профессионалом, всегда уважал оппонентов, даже во время матчей "Барселона" - "Реал". У него была великая карьера". "Очень важный игрок, символ нашей сборной", - так гласил твит Аргентинской Футбольной Ассоциации.

Фил Невилл, его тренер в последнем клубе в карьере, "Интере" из Майами, рассказывал: "Он забивал, приносил радость на поле и поддерживал партнёров по команде. Он дал нам то, чего мы ожидали. Он должен гордиться своей карьерой. Он один из лучших финишеров, которых я видел. Когда я начал спрашивать игроков, сколько трофеев они выиграли, он тихо, будто стыдясь, сказал "17", и вся раздевалка встала и начала ему аплодировать. Это был сильный момент".

"У него уличная футбольная ментальность, он хочет тренироваться каждый день. Он никогда не хочет отдыха. Я очень быстро понял, что у него есть то, чему не можно научить, что невозможно натренировать".

Хмурый

Тем не менее, он вызывал отрицательные эмоции. Именно его практически объявили символом турбулентных лет "Реала" между 2005-2013 годами, когда шесть раз подряд вылетал в 1/8 финала Лиги Чемпионов на фоне трех побед "Барселоны" в турнире. Именно на него повесили неудачу "Ювентуса" в финале ЛЧ-2017. И в сборной помнят его неудачный выход один-на-один в концовке основного времени финала Чемпионата Мира-2014, смазанный пенальти в финале Копа Америка-2015.

Его обвиняли в том, что оставлял Лионеля Месси без трофеев в сборной. Обвиняли его, не самого Лионеля и других звёзд, также не забивавших и игравших слабо. Его, а не гораздо более опытных и статусных ван Нистельроя, Снейдера, Роббена, ван дер Ваарта, Роналду, которые должны были вести "Реал" 2005-13 за собой. Его, а не защитников "Ювентуса", пропустивших четыре мяча в финале-2017. Его обвиняли в провале сезона "Милана", хотя тот проваливался и в предыдущих пяти.

Именно после его ухода в белой части Мадрида началась своя великолепная эра. Именно после его ухода "Наполи" Маурицио Сарри достиг пика, восхищая всю Европу. После его ухода "Милан" начал свое возвращение, а Месси наконец-то выиграл трофей в сборной. Но связывать эти успехи прежде всего с уходом Игуаина глупо.

Репутация сыграла свою убийственную роль. Goal.com справедливо назвал Гонсало "наибольшей жертвой эры соцсетей в футболе". Пипита сам по себе человек хмурый, серый. Он даже не желал ходить на вечеринки празднованиия трофеев, называя их "ненужными". Скучный, не публичный, скрывающий свою личную жизнь. Не умеющий пиариться да и вообще общаться. Интроверт. А в эру соцсетей это приговор. Потому его невзлюбили, потому выливали тонны грязи.

Разумеется, он и сам виноват. Уход из "Наполи" в "Ювентус" - по всем канонам предательство. В Неаполе сжигали футболки бывшего кумира и выпускали туалетную бумагу с его изображением. Мэр города Луиджи де Магистрис даже заявил, что он - персона нон грата, и при приезде в город ему понадобится тысяча телохранителей. Переход из "Реала" в "Наполи" был двумя шагами назад в его карьере. Но считали, что Гонсало желает продолжить дело Марадоны и принести городу Скудетто. А он сделал такое.

Его выходку в "Милане", когда не забил пенальти "Ювентусу", взорвался, был удален и так бушевал, что его успокаивали и буквально держали за руки его бывшие партнёры по "Юве", Массимо Амброзини назвал "худшим поведением в последней истории Серии А". Практически отказ играть за "россонери" с отмазками о болезни или просто словами о психологической неготовности играть, сидение более года на жирном контракте в "Ювентусе", хотя его уже никто не хотел, также не делают ему чести.

"Он демонстрирует слишком много нервозности. Я ожидал меньше реакции от него вроде поднятых рук и жалоб и больше аплодисментов и поддержки в адрес партнёров по команде. Он начал сезон отлично, но полностью изменил отношение, когда понял, что его не выкупят". Когда Дженнаро Гаттузо говорит, что ты слишком нервный, нужно что-то менять. И когда ты постоянно появляешься после межсезонья с лишним весом и брюшком - нужно быть готовым к насмешкам.

Сарри объяснял, что Гонсало был просто потрясён изгнанием из "Ювентуса" и не мог с этим смириться. Хорхе заявлял, что "Реал" никогда не защищал его сына от атак СМИ: "Всё хорошее, что он делал, преуменьшали, а все неудачи раздували до невозможности. В "Реале" обещали, что сделают все для того, чтобы он был счастливым, но не делали ничего". Но профессионал высшего разряда должен с таким справляться.

Жертва соцсетей

И все же настолько яростных атак он никак не заслужил. Он точно гораздо больше жертва, чем инициатор своих проблем, гораздо больше отличный форвард с достижениями в карьере, чем лузер, провальный в больших матчах и недостойный, как его называли. Он говорил, что "многие в Аргентине радовались, когда я ушёл из сборной", и такого точно не заслужил.

Он и вправду стал жертвой соцсетей, современных убийц духа. Не случайно закрыл все свои страницы во всех еще три года назад.

"Люди должны уяснять, какое разрушение жизни других они могут нанести за пять секунд, одним простым комментом. И, как публичная персона, ты не можешь отвечать жёстко, иначе получишь вдвое больше вреда... Я начал играть в футбол для страсти, не для денег, но теперь он стал меньше спортом, а больше бизнесом. Деньги, спортивные директора, агенты. В последние 15 лет я жил ненатуральной жизнью. Я эмоциональный игрок, не всегда был примером для молодёжи, но мы все не роботы".

"Я не хочу быть частью футбола в ближайшем будущем. Атмосфера вокруг него слишком токсична. Я рад, что больше не должен есть все это дерьмо. Я хочу стать ментальным тренером. Ведь это важнее всего в игре. Без ментального состояния талант мало значит. Может, ещё захочу стать шеф-поваром, играть на гитаре, лучше выучить английский. Но у меня нет никаких намерений остаться в футболе. Я хочу быть далеким от этого". Остается радоваться, что он наконец-то освободился от футбола.

Фил Невилл отметил, что Гонсало уходит правильным путем, на своих условиях. Даже в "Интере" он поначалу играл слабо, сидел в запасе. Но вернулся и забил 14 голов в 16-ти последних матчах. А главное - как заявляет, сбылась мечта всей его семьи, и он играл с братом Федерико, как в детстве. Теперь же "конец мечты, начало новой жизни. Я хочу, чтобы меня помнили прежде всего как хорошего человека, а не игрока. Я ухожу очень довольным, потому что отдал все, что мог".