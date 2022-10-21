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Забил сам. ВИДЕО, как голкипер родом из Черкасс выиграл для Сампдории серию пенальти в Кубке
Звездное время Никиты Контини
фото - Getty Images
О голкипере Никите Контини (а раньше его фамилия состояла из двух частей, вторая была – Барановский) в Украине знают давно. Его мать – украинка, он родился в Черкассах, но в раннем возрасте переехал в Италию.
Профессионально начал заниматься футболом в Наполи, которому сейчас и принадлежит его контракт. Но до первого номера Никита не дотягивает, поэтому играет в аренде за "Сампдорию". Вернее, ждет своего шанса. Наконец-то дождался в 1/16 финала Кубка Италии, где генуэзцы встречались с "Асколи".
Основное время завершилось ничьей 1:1, в овертайме "Асколи" вышел вперед, но на 118-й Капуто сумел сравнять. Пришлось бить послематчевые пенальти. И вот тут Контин зажег! Серия затянулась до 11-х ударов. Никита свой реализовал, а затем парировал удар 37-летнего коллеги Энрико Гуарны.
Контини обеспечил себе минимум еще один матч на высоком уровне – в 1/8 финала (ориентировочно 11 января) "Сампдория" сыграет с "Фиорентиной".
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