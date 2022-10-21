  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Забил сам. ВИДЕО, как голкипер родом из Черкасс выиграл для Сампдории серию пенальти в Кубке
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Забил сам. ВИДЕО, как голкипер родом из Черкасс выиграл для Сампдории серию пенальти в Кубке

Италия
(1 голосов)

Звездное время Никиты Контини

Забил сам. ВИДЕО, как голкипер родом из Черкасс выиграл для Сампдории серию пенальти в Кубке

фото - Getty Images

Новина українською

О голкипере Никите Контини (а раньше его фамилия состояла из двух частей, вторая была – Барановский) в Украине знают давно. Его мать – украинка, он родился в Черкассах, но в раннем возрасте переехал в Италию.

Профессионально начал заниматься футболом в Наполи, которому сейчас и принадлежит его контракт. Но до первого номера Никита не дотягивает, поэтому играет в аренде за "Сампдорию". Вернее, ждет своего шанса. Наконец-то дождался в 1/16 финала Кубка Италии, где генуэзцы встречались с "Асколи".

Основное время завершилось ничьей 1:1, в овертайме "Асколи" вышел вперед, но на 118-й Капуто сумел сравнять. Пришлось бить послематчевые пенальти. И вот тут Контин зажег! Серия затянулась до 11-х ударов. Никита свой реализовал, а затем парировал удар 37-летнего коллеги Энрико Гуарны.

Контини обеспечил себе минимум еще один матч на высоком уровне – в 1/8 финала (ориентировочно 11 января) "Сампдория" сыграет с "Фиорентиной".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок Италии Сампдория (Генуя) Никита Контини-Барановский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде