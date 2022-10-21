Аутсайдер Серии А продлил контракт с тренером - он возглавил клуб неделю назад

"Верона" продлила контракт с главным тренером команды Сальваторе Боккетти.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года, сообщает пресс-служба клуба Серии А. 35-летний специалист возглавил команду 13 октября.

Для него это первый самостоятельный тренерский опыт на взрослом уровне. В прошлом сезоне он был ассистентом главного тренера "Вероны" Игоря Тудора, а нынешний сезон начинал в качестве наставника молодежной команды веронцев.

В дебютном матче под его руководством "Верона" уступила "Милану" (0:2). Команда с 5 очками располагается на 18-й строчке в чемпионате Италии.