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Аутсайдер Серии А продлил контракт с тренером - он возглавил клуб неделю назад

Италия
(1 голосов)

Долгосрочное соглашение

Аутсайдер Серии А продлил контракт с тренером - он возглавил клуб неделю назад

Фото: hellasverona.it

Новина українською

"Верона" продлила контракт с главным тренером команды Сальваторе Боккетти.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года, сообщает пресс-служба клуба Серии А. 35-летний специалист возглавил команду 13 октября.

Для него это первый самостоятельный тренерский опыт на взрослом уровне. В прошлом сезоне он был ассистентом главного тренера "Вероны" Игоря Тудора, а нынешний сезон начинал в качестве наставника молодежной команды веронцев.

В дебютном матче под его руководством "Верона" уступила "Милану" (0:2). Команда с 5 очками располагается на 18-й строчке в чемпионате Италии.

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В статье: Сальваторе Боккетти Верона
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Источник:
hellasverona.it

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