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Меньян пропустит чемпионат мира. Голкипер выбыл до января

Италия
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Серьезная потеря у "Милана"

Меньян пропустит чемпионат мира. Голкипер выбыл до января

Фото: twitter.com/mmseize

Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли подтвердил, что голкипер Майк Меньян выбыл до января. У француза повреждение голени.

Теперь вратарь точно пропустит чемпионат мира-2022, который стартует 20-го ноября. Мундиаль продлится до 18 декабря.

Меньян периодически выходил в основе сборной Франции последние полгода. В последних матчах кроме него в основе был заигран Альфонс Ареоля из "Вест Хэма" и Уго Льорис из "Тоттенхэма".

В этом сезоне Меньян успел провести 9 матчей за "Милан" и пропустил 10 голов. Два матча он провел "насухо".

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В статье: Франция Стефано Пиоли Милан Майк Меньян
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Источник:
gazzetta.it

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