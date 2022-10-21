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Меньян пропустит чемпионат мира. Голкипер выбыл до января
Серьезная потеря у "Милана"
Фото: twitter.com/mmseize
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли подтвердил, что голкипер Майк Меньян выбыл до января. У француза повреждение голени.
Теперь вратарь точно пропустит чемпионат мира-2022, который стартует 20-го ноября. Мундиаль продлится до 18 декабря.
Меньян периодически выходил в основе сборной Франции последние полгода. В последних матчах кроме него в основе был заигран Альфонс Ареоля из "Вест Хэма" и Уго Льорис из "Тоттенхэма".
В этом сезоне Меньян успел провести 9 матчей за "Милан" и пропустил 10 голов. Два матча он провел "насухо".
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