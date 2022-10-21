Меньян пропустит чемпионат мира. Голкипер выбыл до января

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли подтвердил, что голкипер Майк Меньян выбыл до января. У француза повреждение голени.

Теперь вратарь точно пропустит чемпионат мира-2022, который стартует 20-го ноября. Мундиаль продлится до 18 декабря.

Меньян периодически выходил в основе сборной Франции последние полгода. В последних матчах кроме него в основе был заигран Альфонс Ареоля из "Вест Хэма" и Уго Льорис из "Тоттенхэма".

В этом сезоне Меньян успел провести 9 матчей за "Милан" и пропустил 10 голов. Два матча он провел "насухо".