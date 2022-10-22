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Аллегри: Сейчас Ювентус уже больше напоминает команду

Италия
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Коуч видит прогресс

Аллегри: Сейчас Ювентус уже больше напоминает команду

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после разгрома "Эмполи" (4:0) в матче Серии А:

"Сейчас мы больше напоминаем команду. "Ювентус" хорошо начал этот сезон, а затем полностью провалил неделю, и именно это сдерживает нас в Серии А. Нужно восполнить этот пробел.

Было нелегко, поскольку 60 минут "Эмполи" заставляет страдать, они постоянно прессингуют и пасуют, мы могли удвоить преимущество, а также рисковали пропустить.

Затем во втором тайме мы прибавили, "Эмполи" немного сбавил обороты, и матч получился очень интересным, с большим количеством моментов.

Мы совершенствуемся – команда сохранила темп после перерыва, а значит наш уровень физической подготовки растет", – сказал Аллегри.

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Эмполи
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Источник:
Football Italia

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