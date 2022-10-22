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Милан собирается продлить контракт с Пиоли
Коуч продолжит тренировать клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский "Милан" собирается продлить действующий контракт с главным тренером клуба Стефано Пиоли.
"Красно-черные" планируют договориться с 57-летним итальянцем о контракте до 2024 года, а также включить опцию продления еще на один сезон.
Как известно, действующее соглашение коуча рассчитано до июня 2023 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла Скудетто впервые за 11 лет.
На данный момент "Милан" занимает 3-е место в серии А, при этом отставая от лидирующего "Наполи" на 3 очка.
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