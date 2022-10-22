Милан собирается продлить контракт с Пиоли

Итальянский "Милан" собирается продлить действующий контракт с главным тренером клуба Стефано Пиоли.

"Красно-черные" планируют договориться с 57-летним итальянцем о контракте до 2024 года, а также включить опцию продления еще на один сезон.

Как известно, действующее соглашение коуча рассчитано до июня 2023 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла Скудетто впервые за 11 лет.

На данный момент "Милан" занимает 3-е место в серии А, при этом отставая от лидирующего "Наполи" на 3 очка.