Серия А. Салернитана проводила Рибери победой

Серия А. 11-й тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Специя" 1:0

Гол: Мадзокки 48

"Салернитана": Сепе, Дьомбер (Бронн 90+1), Данилюк, Фасио, Кандрева (Бохинен 83), Кулибали, Радованович, Вильена (Пьонтек 65), Мадзокки, Диа (Брадарич 65), Бонаццоли (Ботхейм 83)

"Специя": Драговски, Амиан (Реца 64), Ампаду (Мальдини 74), Кивьор, Николау, Экдаль (Стрелец 74), Бурабия, Холм, Агудело, Гьяси (Верде 64), Нзола

Предупреждения: Вильена 19 - Амиан 20, Кивьор 61, Агудело 81, Холм 82

Первый матч субботы в Серии А был посвящён Франку Рибери. Знаменитый француз завершил карьеру игрока и войдет в тренерский штаб Давиде Николы. Перед стартовым свистком он совершил круг почёта, не скрывая слез, дал эмоциональное интервью. Болельщики подготовили для него не менее эмоциональные баннеры, в частности, с надписью: "Есть свет, который просто невозможно выключить. Салют, брат, настоящая суперзвезда". Ушла эпоха.

После этого также был матч. Между командами, находящимися в третьей четверти турнирной таблице. Гораздо ближе к зоне вылета, чем к Еврокубкам. "Салернитана" выиграла лишь один из предыдущих семи, проиграла три из четырёх и даже чуть не уволила Николу. "Специя" выиграла лишь один из предыдущих девяти, а во всех пяти гостевых матчах в сезоне проиграла и не забила. Победа была очень нужна обеим.

Первый тайм получился равным, невысокого уровня, с недостатком опасных моментов. Начали гости. Агудело бил с линии штрафной - Сепе отбил. Диа ответил плохим ударом с хорошей позиции, Дьомбер чуть не попал головой, Кандрева пробил справа чуть неточно.

В начале второго тайма латераль Мадзокки принял мяч чуть позади линии штрафной и послал его под перекладину. Этот гол задал высокий темп игре. Нзола прорвался практически один-на-один и пробил неточно. Дьомбер закрутил с линии штрафной в перекладину. В концовке Нзола замкнул с пяти метров неточно. А Драговски выиграл дуэль у Пьонтека, отбив ногой, затем отбил подряд удары Пьонтека и Данилюка.

В целом заслуженная и очень важная победа "Салернитаны", более чем достойно проводившей Рибери. Теперь она даже в Топ-10. А "Специя" остается без очков и забитых мячей в гостях в этом сезоне и рискует скатиться по итогам тура на 17-ое место.