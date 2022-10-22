  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Не сдержал слез. Рибери попрощался с футболом
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не сдержал слез. Рибери попрощался с футболом

Италия
(1 голосов)

У Франка была великолепная карьера

Не сдержал слез. Рибери попрощался с футболом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский вингер Франк Рибери эмоционально попрощался в футболом.

Вчера, 39-летний игрок "Салернитаны" объявил о завершении карьеры. А сегодня легендарный француз перед поединком 11-го тура итальянской Серии А вышел на поле, чтобы попрощаться с болельщиками и не сдержал слез.

До последнего времени Рибери был на контракте в "Салернитане", но в нынешнем сезоне сыграл лишь в одном матче.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франк Рибери Салернитана
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде