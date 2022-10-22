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Не сдержал слез. Рибери попрощался с футболом
У Франка была великолепная карьера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Французский вингер Франк Рибери эмоционально попрощался в футболом.
Вчера, 39-летний игрок "Салернитаны"
До последнего времени Рибери был на контракте в "Салернитане", но в нынешнем сезоне сыграл лишь в одном матче.
Raw emotion. The beautiful game will miss you, @FranckRibery ????@OfficialUSS1919 pic.twitter.com/N02bkyrozl— Lega Serie A (@SerieA_EN) October 22, 2022
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