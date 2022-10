Не сдержал слез. Рибери попрощался с футболом

Французский вингер Франк Рибери эмоционально попрощался в футболом.

Вчера, 39-летний игрок "Салернитаны" объявил о завершении карьеры . А сегодня легендарный француз перед поединком 11-го тура итальянской Серии А вышел на поле, чтобы попрощаться с болельщиками и не сдержал слез.

До последнего времени Рибери был на контракте в "Салернитане", но в нынешнем сезоне сыграл лишь в одном матче.

Raw emotion. The beautiful game will miss you, @FranckRibery ????@OfficialUSS1919 pic.twitter.com/N02bkyrozl