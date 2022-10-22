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Непринужденный разгром. Милан - Монца 4:1. Обзор матча и видео голов
Милан - Монца ⋉ 4:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 22.10.2022 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" в этом матче показал настоящую чемпионскую сущность. Хотя можно ли оценивать силу "россонери" на основе противостояния с одним из аутсайдеров? "Милан" забил трижды до 65-й минуты, после чего "Монца" немного расправила плечи. Но в итоге все закончилось разгромом: Рафаэль Леао забил на 84-й минуте.
Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре матча Серии А.
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Монца" 4:1
Голы: Диас 16, 41, Ориги 65, Леау 84 - Раноккия 70
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