  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Непринужденный разгром. Милан - Монца 4:1. Обзор матча и видео голов
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Непринужденный разгром. Милан - Монца 4:1. Обзор матча и видео голов

Италия
(1 голосов)

Милан - Монца ⋉ 4:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 22.10.2022 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Непринужденный разгром. Милан - Монца 4:1. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Милан" в этом матче показал настоящую чемпионскую сущность. Хотя можно ли оценивать силу "россонери" на основе противостояния с одним из аутсайдеров? "Милан" забил трижды до 65-й минуты, после чего "Монца" немного расправила плечи. Но в итоге все закончилось разгромом: Рафаэль Леао забил на 84-й минуте.

Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре матча Серии А.

Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Монца" 4:1
Голы: Диас 16, 41, Ориги 65, Леау 84 - Раноккия 70

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Монца (Италия) Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде