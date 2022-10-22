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Серия А. Фиорентина - Интер 3:4. Еще бешенее, чем в Барселоне

Италия
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"Нерадзурри" вырывают победу

Серия А. Фиорентина - Интер 3:4. Еще бешенее, чем в Барселоне

ANSA

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 11-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Интер" 3:4

Голы: Кабрал 33 (пен.), Иконе 60, Йович 90 - Барелла 2, Лаутаро Мартинес 15, 73 (пен.), Мхитарян 90+6

"Фиорентина": Терраччьяно, Додо (Терзич 82), Миленкович, Кварта, Бираги (Венути 82), Данкан (Йович 53), Амрабат (Барак 83), Бонавентура, Гонсалес (Иконе 8), Куаме, Кабрал

"Интер": Онана, Шкриньяр, Де Фрай, Ачерби, Дармиан (Думфриз 61), Мхитарян, Барелла, Чалханоглу, Димарко (Гозенс 67), Корреа (Джеко 61), Лаутаро Мартинес (Белланова 85)

Предупреждения: Бонавентура 35, Додо 38, Амрабат 54, Миленкович 79 - Ачерби 35, Барелла 56, Думфриз 88

Главный арбитр: Паоло Валери

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В статье: Серия А Интер (Милан) Фиорентина (Флоренция)
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