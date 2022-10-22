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Серия А. Фиорентина - Интер 3:4. Еще бешенее, чем в Барселоне
"Нерадзурри" вырывают победу
ANSA
Серия А. 11-й тур
Флоренция. "Артемио Франки"
"Фиорентина" - "Интер" 3:4
Голы: Кабрал 33 (пен.), Иконе 60, Йович 90 - Барелла 2, Лаутаро Мартинес 15, 73 (пен.), Мхитарян 90+6
"Фиорентина": Терраччьяно, Додо (Терзич 82), Миленкович, Кварта, Бираги (Венути 82), Данкан (Йович 53), Амрабат (Барак 83), Бонавентура, Гонсалес (Иконе 8), Куаме, Кабрал
"Интер": Онана, Шкриньяр, Де Фрай, Ачерби, Дармиан (Думфриз 61), Мхитарян, Барелла, Чалханоглу, Димарко (Гозенс 67), Корреа (Джеко 61), Лаутаро Мартинес (Белланова 85)
Предупреждения: Бонавентура 35, Додо 38, Амрабат 54, Миленкович 79 - Ачерби 35, Барелла 56, Думфриз 88
Главный арбитр: Паоло Валери
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