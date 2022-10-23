Феерия, триллер и комедия в одном акте. Фиорентина - Интер 3:4. Обзор матча, видео голов

Это был невероятный матч… Матч, который войдет в золотую коллекцию сезона 2022/23. "Интер" показал, что может играть в шальной футбол, не проиграв на "Камп Ноу" "Барселоне". Но сегодняшняя перестрелка с "Фиорентиной" была еще более безумной. Голы на второй, девяностой, 90+6-й минутах – это и феерия, и триллер, и комедия одновременно. И все это вы можете увидеть в видеообзоре поединка Серии А.

Наслаждайтесь.

Серия А. 11-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Интер" 3:4

Голы: Кабрал 33 (пен.), Иконе 60, Йович 90 - Барелла 2, Лаутаро Мартинес 15, 73 (пен.), Мхитарян 90+6