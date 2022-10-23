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Феерия, триллер и комедия в одном акте. Фиорентина - Интер 3:4. Обзор матча, видео голов
Фиорентина - Интер ⋉ 3:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 22.10.2022 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Это был невероятный матч… Матч, который войдет в золотую коллекцию сезона 2022/23. "Интер" показал, что может играть в шальной футбол, не проиграв на "Камп Ноу" "Барселоне". Но сегодняшняя перестрелка с "Фиорентиной" была еще более безумной. Голы на второй, девяностой, 90+6-й минутах – это и феерия, и триллер, и комедия одновременно. И все это вы можете увидеть в видеообзоре поединка Серии А.
Наслаждайтесь.
Серия А. 11-й тур
Флоренция. "Артемио Франки"
"Фиорентина" - "Интер" 3:4
Голы: Кабрал 33 (пен.), Иконе 60, Йович 90 - Барелла 2, Лаутаро Мартинес 15, 73 (пен.), Мхитарян 90+6
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