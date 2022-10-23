Индзаги: Когда тренируешь команды вроде Интера или Лацио, всегда находится место критике

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги дал комментарий после игры с "Фиорентиной" (4:3).

"Мы прошли через особый период, и нам по-прежнему не хватает очень важных игроков. Но я всегда сохраняю спокойствие – когда тренируешь команды вроде "Интера" или "Лацио", всегда находится место критике. Но я спокоен, ведь мы еще ничего не сделали.

Самый важный шаг предстоит сделать в среду, а теперь нам нужно восстановиться. Надеюсь, кто-то из игроков вернется в строй. Сейчас важно набрать очки в Лиге чемпионов. В Серии А мы пропустили вперед конкурентов, нужно их догонять", – сказал тренер.