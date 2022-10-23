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Индзаги: Когда тренируешь команды вроде Интера или Лацио, всегда находится место критике
Коуч понимает скептицизм в свой адрес
Фото: twitter.com/Inter
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги дал комментарий после игры с "Фиорентиной" (4:3).
"Мы прошли через особый период, и нам по-прежнему не хватает очень важных игроков. Но я всегда сохраняю спокойствие – когда тренируешь команды вроде "Интера" или "Лацио", всегда находится место критике. Но я спокоен, ведь мы еще ничего не сделали.
Самый важный шаг предстоит сделать в среду, а теперь нам нужно восстановиться. Надеюсь, кто-то из игроков вернется в строй. Сейчас важно набрать очки в Лиге чемпионов. В Серии А мы пропустили вперед конкурентов, нужно их догонять", – сказал тренер.
Напомним, после 11 матчей миланцы занимают в таблице Серии А 7-е место.
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