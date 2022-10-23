Серия А. Полночь для удинской Золушки? Второе поражение Удинезе подряд, и вновь дома

Серия А. 11-й тур

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Торино" 1:2

Голы: Деулофеу 26 - Айна 14, Пеллегри 69

После шести побед подряд две ничьи вовсе не были отступлением. Поскольку "Удинезе" добыл их в матчах против "Аталанты" и "Лацио". Против первой вернувшись с 0:2, от второго, забившего 14 мячей в четырех предыдущих, не пропустив. Еще и дважды попадая в каркас ворот римлян. То есть статус Золушки лиги сохранялся. Но вот теперь, после двух поражений подряд, возможно, для нее пробила полночь?

Первое поражение состоялось несколько дней назад в Кубке. Дома, от "Монцы", со счетом 2:3. Возможно, "Удинезе" устал после такого матча. "Торино" также играл в Кубке, но разобрался с "Читтаделлой" со счетом 4:0. Здесь он также начал свежее. Сильвестри отбил мощный удар Миранчука, а Лукич не сумел добить. Влашич прорвался слева и выложил в центр Миранчуку, а тот оставил Айне.

Затем "Торино", как всегда, привез себе гол. Зима отдал мяч Удоджи, и тот оставил Деулофеу. После чего оба вратаря работали. Причем Милинкович-Савич отбивал удар Деулофеу ногой. И в итоге Пеллегри принял длинный пас от Радоньича, сбросил защитника и забил в ближний угол. А на последних секундах матча Милинкович-Савич потащил сложный удар Бету.

В лиге речь о первой победе "Торино" после одного очка в пяти турах. Он на данный момент девятый и точно завершит тур в Топ-10. "Удинезе" проигрывает в Серии А впервые с первого тура и точно завершит 11-й тур шестым.