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Серия А. Рома - Наполи 0:1. Чемпионская победа
Неаполитанцы не сбавляют ход
Sky Sport Italia
Серия А. 11-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Наполи" 0:1
Гол: Осимхен 80
"Рома": Патрисиу, Манчини (Винья 81), Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп (Эль-Шаарави 81), Камара (Матич 81), Кристанте, Спинаццола (Шомуродов 85), Дзаньоло, Лоренцо Пеллегрини, Абрахам (Белотти 63)
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ким, Оливера, Лоботка, Ндомбеле (Элмас 57), Зелински (Гаэтано 77), Лосано (Политано 77), Осимхен, Кварацхелия
Предупреждения: Смоллинг 22, Кристанте 52, Ибаньес 74 - Лосано 45+2, Ндомбеле 47, Оливера 78, Лоботка 79
Главный арбитр: Массимилиано Иррати
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