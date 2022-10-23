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Серия А. Рома - Наполи 0:1. Чемпионская победа

Италия
(1 голосов)

Неаполитанцы не сбавляют ход

Серия А. Рома - Наполи 0:1. Чемпионская победа

Sky Sport Italia

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 11-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Наполи" 0:1

Гол: Осимхен 80

"Рома": Патрисиу, Манчини (Винья 81), Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп (Эль-Шаарави 81), Камара (Матич 81), Кристанте, Спинаццола (Шомуродов 85), Дзаньоло, Лоренцо Пеллегрини, Абрахам (Белотти 63)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ким, Оливера, Лоботка, Ндомбеле (Элмас 57), Зелински (Гаэтано 77), Лосано (Политано 77), Осимхен, Кварацхелия

Предупреждения: Смоллинг 22, Кристанте 52, Ибаньес 74 - Лосано 45+2, Ндомбеле 47, Оливера 78, Лоботка 79

Главный арбитр: Массимилиано Иррати

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В статье: Жозе Моуриньо Лучано Спаллетти Серия А Рома (Рим) Наполи (Неаполь)
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