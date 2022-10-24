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Каннаваро подавал в отставку с поста тренера клуба Серии В

Италия
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Руководство клуба отклонило его просьбу

Каннаваро подавал в отставку с поста тренера клуба Серии В

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фабио Каннаваро подавал в отставку с поста главного тренера "Беневенто", но руководство клуба отклонило его просьбу. Напомним, специалист возглавил команду в сентябре. С тех пор команда провела четыре матча - две ничьи и два поражения.

"Я подал в отставку, потому что считал, что должен так сделать. К тому же Фоджа – не только спортивный директор клуба, но и мой друг. Чтобы все было понятно, я сделал шаг назад, но президент "Беневенто" решительно отклонил мое заявление.

Признаюсь, это меня обрадовало", приводит слова Каннаваро Goal.com.

На данный момент "Беневенто" занимает 16-е место в турнирной таблице Серии В.

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В статье: Фабио Каннаваро Беневенто
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Источник:
Goal

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