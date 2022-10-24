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Моуриньо: Поздравляю Наполи с незаслуженной победой
"Рома" проиграла с минимальным счётом 0:1
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо подвел итоги матча 11-го тура чемпионата Италии против "Наполи" (0:1).
"Мы сыграли достаточно хорошо для того, чтобы не проиграть. Я хотел победить, но сделать это в стиле соперника, то есть нанеся всего несколько ударов по воротам.
Также дело в уставших футболистах. Я не мог производить равноценные замены. К тому же было много проблем с повреждениями, проблемы начали нарастать подобно кому после 70 минут.
Я ощущаю несправедливость и сочувствую моим игрокам. Они сделали все возможное, сделали достаточно для того, чтобы избежать поражения. Мы знали, что победит тот, кто забьет, и это сделал "Наполи".
"Наполи" по-настоящему хорош, но когда я посмотрел на то, сколько у нас желтых карточек, на уставших и не до конца готовых футболистов, на нехватку вариантов на скамейке...
Во втором тайме нам пришлось снизить давление на соперника из-за усталости. Спинаццола должен был сдерживать того парня, который постоянно ныряет. Как там его зовут? Ну, того, который вечно валяется... Лосано! Точно!
Про судью я не хочу говорить. Думаю, что он хороший и уравновешенный человек. Не все мне понравилось, но я все обсудил с Иррати после матча – с ним хотя бы можно поговорить! У него был не лучший матч, но такое бывает. У всех бывают неудачные дни.
Я поздравляю "Наполи", хотя и чувствую, что победа не была заслуженной", - цитирует Моуриньо Football-Italia.
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