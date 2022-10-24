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Спаллетти: Рома подготовила для нас много ловушек, но Наполи здорово во всем разобрался

Италия
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Неаполитанцы в этом сезоне еще не проигрывали

Спаллетти: Рома подготовила для нас много ловушек, но Наполи здорово во всем разобрался

Football Italia

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Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти поделился эмоциями после минимальной победы над "Ромой" (1:0) в 11-м туре чемпионате Украины.

"Не хочу обсуждать комментарии Моуриньо или чьи-либо еще. Я хочу сам проанализировать игру. "Рома" подготовила для нас много ловушек, но моя команда здорово во всем разобралась, хотя и допустила несколько ошибок, пытаясь начать атаки от своей штрафной, и затем стараясь без потери структуры выкрутиться из сложных ситуаций.

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Мы создали два-три голевых момента, за счет которых добились победы, и не позволили "Роме" сделать ничего из того, в чем она хороша, то есть не дали ей сидеть в защите и контратаковать.

Со стороны могло показаться, что "Рома" просто выбивала мяч вперед в надежде на форвардов, но на самом деле в этих действиях есть определенная тактика. Но мы смогли победить, даже перестроившись на немного непривычный нам стиль. И за это мою команду следует особо похвалить", - сказал Спаллетти в комментарии DAZN.

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В статье: Лучано Спаллетти Рома (Рим) Наполи (Неаполь)
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Источник:
Sport.ua

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