Лукаку может вернуться в основу Интера уже в среду против Виктории

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку может вернуться в состав уже в матче Лиги чемпионов против "Виктории" Пльзень, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Бельгийский нападающий пропустил два месяца из-за травмы. Он вернулся к тренировкам ещё на прошлой неделе, но не успел восстановится к матчу с "Фиорентиной" на выходных (4:2).

Симоне Индзаги хочет обеспечить себе выход из группы как можно скорее и если будет малейший шанс выпустить форварда, он сделает это.

В этом сезоне он успел провести 3 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.