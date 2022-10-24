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Лукаку может вернуться в основу Интера уже в среду против Виктории
Симоне не хочет рисковать Лигой чемпионов
Фото: twitter.com/Inter
Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку может вернуться в состав уже в матче Лиги чемпионов против "Виктории" Пльзень, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Бельгийский нападающий пропустил два месяца из-за травмы. Он вернулся к тренировкам ещё на прошлой неделе, но не успел восстановится к матчу с "Фиорентиной" на выходных (4:2).
Симоне Индзаги хочет обеспечить себе выход из группы как можно скорее и если будет малейший шанс выпустить форварда, он сделает это.
В этом сезоне он успел провести 3 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
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