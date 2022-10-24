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Лукаку может вернуться в основу Интера уже в среду против Виктории

Италия
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Симоне не хочет рисковать Лигой чемпионов

Лукаку может вернуться в основу Интера уже в среду против Виктории

Фото: twitter.com/Inter

Новина українською

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку может вернуться в состав уже в матче Лиги чемпионов против "Виктории" Пльзень, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Бельгийский нападающий пропустил два месяца из-за травмы. Он вернулся к тренировкам ещё на прошлой неделе, но не успел восстановится к матчу с "Фиорентиной" на выходных (4:2).

Симоне Индзаги хочет обеспечить себе выход из группы как можно скорее и если будет малейший шанс выпустить форварда, он сделает это.

В этом сезоне он успел провести 3 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Виктория (Пльзень)
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Источник:
getfootballnewsitaly.com

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