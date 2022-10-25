  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Криштиану отказался сотрудничать со следствием в рамках дела о мошенничестве в Ювентусе
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Криштиану отказался сотрудничать со следствием в рамках дела о мошенничестве в Ювентусе

Италия
(1 голосов)

Португалец отказался раскрыть свою зарплату прокуратуре

Криштиану отказался сотрудничать со следствием в рамках дела о мошенничестве в Ювентусе

Фото: twitter.com/Cristiano

Новина українською

Прокурор Турина в рамках расследования о финансовых нарушениях "Ювентуса" запросил у Криштиану Роналду раскрыть размер зарплаты, когда тот выступал за итальянский клуб, сообщает La Stampa.

Роналду отказался называть свою зарплату и не стал общаться с прокуратурой.

Владелец "Ювентуса" Аньелли, вице-президент клуба Недвед и ещё четыре человека находятся под следствием. Их подозревают в создании ложной отчетности на сумму в 50 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
getfootballnewsitaly.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде