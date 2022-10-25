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Криштиану отказался сотрудничать со следствием в рамках дела о мошенничестве в Ювентусе
Португалец отказался раскрыть свою зарплату прокуратуре
Фото: twitter.com/Cristiano
Прокурор Турина в рамках расследования о финансовых нарушениях "Ювентуса" запросил у Криштиану Роналду раскрыть размер зарплаты, когда тот выступал за итальянский клуб, сообщает La Stampa.
Роналду отказался называть свою зарплату и не стал общаться с прокуратурой.
Владелец "Ювентуса" Аньелли, вице-президент клуба Недвед и ещё четыре человека находятся под следствием. Их подозревают в создании ложной отчетности на сумму в 50 миллионов евро.
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Источник:getfootballnewsitaly.com
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