Криштиану отказался сотрудничать со следствием в рамках дела о мошенничестве в Ювентусе

Прокурор Турина в рамках расследования о финансовых нарушениях "Ювентуса" запросил у Криштиану Роналду раскрыть размер зарплаты, когда тот выступал за итальянский клуб, сообщает La Stampa.

Роналду отказался называть свою зарплату и не стал общаться с прокуратурой.

Владелец "Ювентуса" Аньелли, вице-президент клуба Недвед и ещё четыре человека находятся под следствием. Их подозревают в создании ложной отчетности на сумму в 50 миллионов евро.