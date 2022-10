Ювентус определился с судьбой Аллегри после невыхода в плей-офф ЛЧ

"Ювентус" не уволит главного тренера команды Массимилиано Аллегри после вылета из Лиги чемпионов. Об этом утверждают инсайдеры Николо Скира и Фабрицио Романо.

Накануне туринцы проиграли на выезде лиссабонской "Бенфике" (3:4) и лишились шансов на попадание в плей-офф турнира.

Итальянец будет тренировать команду минимум до старта чемпионата мира-2022 в Катаре. Во время паузы в чемпионате руководство "старой синьоры" даст первоначальную оценку работы тренера.

Соглашение 55-летнего специалиста заканчивается в июне 2024 года.

