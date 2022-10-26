Роналду тайно получил от Ювентуса 20 миллионов евро. Эту сумму не вносили в финансовую отчетность

"Ювентус" в прошлом заключил с Криштиану Роналду частное соглашение, согласно которому должен был выплатить португальцу 20 миллионов евро, даже в случае ухода в "Манчестер Юнайтед".

Клуб не включил эту сумму в финансовую отчетность, данные которой были сфальсифицированы.

Всего с 2018 по 2020 год "Ювентус" подделал финансовую отчетность, завысив сумму прироста капитала на 115 миллионов евро. Делалось это для размывания акционерного капитала и продолжение торговли акциями на бирже.

Поддельные бумаги "Юве" направил акционерным агентствам.

Напомним, что недавно стало известно, что Роналду отказался общаться с прокурором Турина и называть ему свою зарплату в итальянском клубе.