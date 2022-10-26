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Роналду тайно получил от Ювентуса 20 миллионов евро. Эту сумму не вносили в финансовую отчетность
Ранее Криштиану отказался называть прокурору Турина свою зарплату в "Юве"
Фото: twitter.com/Cristiano
"Ювентус" в прошлом заключил с Криштиану Роналду частное соглашение, согласно которому должен был выплатить португальцу 20 миллионов евро, даже в случае ухода в "Манчестер Юнайтед".
Клуб не включил эту сумму в финансовую отчетность, данные которой были сфальсифицированы.
Всего с 2018 по 2020 год "Ювентус" подделал финансовую отчетность, завысив сумму прироста капитала на 115 миллионов евро. Делалось это для размывания акционерного капитала и продолжение торговли акциями на бирже.
Поддельные бумаги "Юве" направил акционерным агентствам.
Напомним, что недавно стало известно, что Роналду отказался общаться с прокурором Турина и называть ему свою зарплату в итальянском клубе.
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