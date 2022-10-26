  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Роналду тайно получил от Ювентуса 20 миллионов евро. Эту сумму не вносили в финансовую отчетность
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роналду тайно получил от Ювентуса 20 миллионов евро. Эту сумму не вносили в финансовую отчетность

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Ранее Криштиану отказался называть прокурору Турина свою зарплату в "Юве"

Роналду тайно получил от Ювентуса 20 миллионов евро. Эту сумму не вносили в финансовую отчетность

Фото: twitter.com/Cristiano

Новина українською

"Ювентус" в прошлом заключил с Криштиану Роналду частное соглашение, согласно которому должен был выплатить португальцу 20 миллионов евро, даже в случае ухода в "Манчестер Юнайтед".

Клуб не включил эту сумму в финансовую отчетность, данные которой были сфальсифицированы.

Всего с 2018 по 2020 год "Ювентус" подделал финансовую отчетность, завысив сумму прироста капитала на 115 миллионов евро. Делалось это для размывания акционерного капитала и продолжение торговли акциями на бирже.

Поддельные бумаги "Юве" направил акционерным агентствам.

Напомним, что недавно стало известно, что Роналду отказался общаться с прокурором Турина и называть ему свою зарплату в итальянском клубе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
getfootballnewsitaly.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.10.2022 в 18:07
Так это подарок на Рождество был
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.10.2022 в 18:08
наколядовал?)))
Ответить
0
0
aleks68
26.10.2022 в 18:23
значит п....ц ювентусу?лишение и перевод в низшую лигу
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде