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Президент Милана: Для нас Суперлига в стороне. Но УЕФА должен решить проблемы
В европейском футболе есть проблемы
Фото: twitter.com/acmilan
Президент "Милана" Паоло Скарони на собрании акционеров выступил с заявлениями касаемо Суперлиги и УЕФА. "Проблемы сохраняются", – приводит его слова AS.
"Для "Милана" Суперлига остается в стороне. Однако проблемы сохраняются. Я надеюсь, что их можно решить, УЕФА должен найти решение", – сказал Паоло.
Финансовые показатели клуба в прошлом финансовом сезоне позитивные. "Милан" сократил убытки с 96,4 миллиона евро до 66,5 млн, а также увеличил доходы с 261 млн евро до 297,7 млн.
"Показатели в основном являются результатом положительного влияния спортивных результатов, увеличения глобального дохода клуба и дисциплинированного управления расходами.
Завоевание скудетто и растущая ценность бренда "Милана" подтверждают, что клуб прошел большой путь как на поле, так и за его пределами. Я убежден, что благодаря стратегическому видению Кардинале мы сможем построить устойчивый и побеждающий "Милан" будущего", – сказал Скарони на собрании акционеров.
В этом сезоне Милан идет на 2 месте с 26-ю очками после 11 туров чемпионата. Команда Пиоли отстает от "Наполи" на 3 очка.
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