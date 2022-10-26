Лукаку забил в первые 4 минуты игры за два месяца. Пострадала Виктория – Видео

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку вышел на замену в матче 5-го тура Лиги чемпионов против "Виктории" Пльзень (4:0). Бельгиец появился на поле на 83-й минуте матча, а на 87-й забил гол.

Ассистировал Лукаку Хоакин Корреа.

Ромелу не выступал за "Интер" с 26 августа. Он восстанавливался от травмы бедра.

В этом сезоне Лукаку успел провести 4 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.