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Икарди уволил Ванду с должности своего агента. Просит Галатасарай не платить ей миллион евро комиссионных

Италия
(1 голосов)

Лишнего миллиона евро не бывает

Икарди уволил Ванду с должности своего агента. Просит Галатасарай не платить ей миллион евро комиссионных

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Мауро Икарди уволил свою бывшую жену Ванду Нару с должности своего агента, сообщает Tuttosport. Он просит "Галатасарай" не платить ей 1 миллион евро агентских за сентябрьский переход.

Аргентинец перешел из "ПСЖ" в "Галатасарай" на правах аренды до конца сезона. Агенту полагалось получить 1 миллион евро за сделку.

Ванда, в свою очередь, заявляет, что является единственным правомерным агентом на момент подписания и оформления сделки.

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В статье: Мауро Икарди Галатасарай (Стамбул) Пари Сен-Жермен (Париж) Ванда Нара
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Источник:
tuttosport.com

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