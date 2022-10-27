Икарди уволил Ванду с должности своего агента. Просит Галатасарай не платить ей миллион евро комиссионных

Мауро Икарди уволил свою бывшую жену Ванду Нару с должности своего агента, сообщает Tuttosport. Он просит "Галатасарай" не платить ей 1 миллион евро агентских за сентябрьский переход.

Аргентинец перешел из "ПСЖ" в "Галатасарай" на правах аренды до конца сезона. Агенту полагалось получить 1 миллион евро за сделку.

Ванда, в свою очередь, заявляет, что является единственным правомерным агентом на момент подписания и оформления сделки.