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Икарди уволил Ванду с должности своего агента. Просит Галатасарай не платить ей миллион евро комиссионных
Лишнего миллиона евро не бывает
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Мауро Икарди уволил свою бывшую жену Ванду Нару с должности своего агента, сообщает Tuttosport. Он просит "Галатасарай" не платить ей 1 миллион евро агентских за сентябрьский переход.
Аргентинец перешел из "ПСЖ" в "Галатасарай" на правах аренды до конца сезона. Агенту полагалось получить 1 миллион евро за сделку.
Ванда, в свою очередь, заявляет, что является единственным правомерным агентом на момент подписания и оформления сделки.
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Источник:tuttosport.com
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