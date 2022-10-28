Аллегри: Сейчас бессмысленно думать о Лиге Европы. Некоторые клубы по 8 лет не попадали в Лигу чемпионов

Главный тренер "Ювентуса" ответил на вопросы журналистов о Серии А, Лиге Европы и плохих результатах в этом сезоне. "Мы не выйдем из сложившейся ситуации за один матч", – цитирует его Football Italia.

– Верите ли вы в скудетто?

– Мы провели всего 11 матчей. Говорить о скудетто бессмысленно.

Сейчас мы должны действовать, у нас есть шанс сделать это завтра. "Наполи" делает необыкновенные вещи, как и "Милан", "Лацио", "Интер" и "Рома". Мы отстаем. Цель – сократить отставание, осталось 27 матчей.

Завтрашний матч с ("Лечче") будет сложным, мы должны быть на одном уровне с ними и бегать столько же, сколько они. Если что, нужно быть готовыми к грязной игре.

– Что скажете по поводу Лиги Европы?

– Сейчас бессмысленно думать о Лиге Европы, мы должны переключиться и сосредоточиться на Серии А. Завтра будет сложная игра. "Лечче" сыграл вничью с "Фиорентиной" и "Салернитаной", они хорошо организованы и могут быть опасны в контратаках.

Мы должны выйти из сложившейся ситуации, но мы не сделаем это за один матч. У этих футболистов есть моральные ценности, и я очень на них рассчитываю.

– Как можете объяснить плохие результаты "Ювентуса" в этом сезоне?

– Такие вещи случаются, я не могу подобрать подходящее слово, его должны подобрать вы. Я сосредоточен на тренировках. Некоторые клубы по восемь лет не попадали в Лигу чемпионов или вылетали из нее.

Нам не нужно отчаиваться, иначе мы не выберемся из этой ситуации. Мы знаем, насколько важна завтрашняя игра, она сложна вне зависимости от Лиги чемпионов, и мы должны сыграть ее как единое целое, – сказал тренер "Ювентуса".