Челси и Интер обсуждают продление аренды Ромелу Лукаку

Нападающий Ромелу Лукаку может продолжить свои выступления в составе "Интера". Челси провел с миланским клубом дополнительные переговоры, на котором обсуждалось продление аренды бельгийца. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Текущее арендное соглашение "аристократов" с "Интером" действительно до лета 2023 года. Потенциально она может быть продлена еще на один сезон.

Также официально стало известно, что лондонский клуб получил 7,8 млн евро выплат за годовую аренду игрока.

В этом сезоне Лукаку провел в составе “нераззурри” четыре матча, в которых отметился двумя голами и одним ассистом. Такое малое количество поединков обусловлено травмой нападающего – через нее он пропустил 12 игр.

Напомним, что в августе 2021 года Ромелу присоединился к "Челси" за 113 млн евро как раз из "Интера". Тогда он подписал контракт до 2026 года.