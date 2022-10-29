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Челси и Интер обсуждают продление аренды Ромелу Лукаку
Кроме этого, стала известна заплаченная сумма за аренду бельгийца.
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий Ромелу Лукаку может продолжить свои выступления в составе "Интера". Челси провел с миланским клубом дополнительные переговоры, на котором обсуждалось продление аренды бельгийца. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Текущее арендное соглашение "аристократов" с "Интером" действительно до лета 2023 года. Потенциально она может быть продлена еще на один сезон.
Также официально стало известно, что лондонский клуб получил 7,8 млн евро выплат за годовую аренду игрока.
В этом сезоне Лукаку провел в составе “нераззурри” четыре матча, в которых отметился двумя голами и одним ассистом. Такое малое количество поединков обусловлено травмой нападающего – через нее он пропустил 12 игр.
Напомним, что в августе 2021 года Ромелу присоединился к "Челси" за 113 млн евро как раз из "Интера". Тогда он подписал контракт до 2026 года.
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