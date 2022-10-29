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Ибрагимович: Учитывая мой возраст, я наслаждаюсь каждым днем игры в футбол
Форвард не будет завершать карьеру в ближайшем будущем
Фото: Sport.fr
41-летний нападающий "Милана" Златан Ибрагимович заявил, что пока не собирается завершать карьеру:
"Я с большой страстью отношусь к моей игре. Теперь, учитывая мой возраст и то, какие у меня одноклубники, я попал в новую ситуацию, но я наслаждаюсь каждым днем, потому что думаю о том, как буду скучать, когда закончу с футболом. Завершив карьеру, не хочется жить с сожалениями и мыслями о том, что нужно было продолжать.
Я стараюсь быть на одном уровне с этими молодыми парнями, упорно работая и соответствуя их ритму.
Хочется быть здоровым. Если я буду на их уровне, то продолжу играть до тех пор, пока смогу. Я буду играть, пока буду показывать результат. Хочу, чтобы люди, которые находятся рядом, были честны со мной, как только я стану играть хуже. Хочу, чтобы они сказали мне об этом. Тогда я буду смотреть на вещи реалистично", – сказал Златан.
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