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Ибрагимович: Учитывая мой возраст, я наслаждаюсь каждым днем игры в футбол

Италия
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Форвард не будет завершать карьеру в ближайшем будущем

Ибрагимович: Учитывая мой возраст, я наслаждаюсь каждым днем игры в футбол

Фото: Sport.fr

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41-летний нападающий "Милана" Златан Ибрагимович заявил, что пока не собирается завершать карьеру:

"Я с большой страстью отношусь к моей игре. Теперь, учитывая мой возраст и то, какие у меня одноклубники, я попал в новую ситуацию, но я наслаждаюсь каждым днем, потому что думаю о том, как буду скучать, когда закончу с футболом. Завершив карьеру, не хочется жить с сожалениями и мыслями о том, что нужно было продолжать.

Я стараюсь быть на одном уровне с этими молодыми парнями, упорно работая и соответствуя их ритму.

Хочется быть здоровым. Если я буду на их уровне, то продолжу играть до тех пор, пока смогу. Я буду играть, пока буду показывать результат. Хочу, чтобы люди, которые находятся рядом, были честны со мной, как только я стану играть хуже. Хочу, чтобы они сказали мне об этом. Тогда я буду смотреть на вещи реалистично", – сказал Златан.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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Источник:
CNN

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