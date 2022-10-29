Серия А. Наполи разгромил еще одного соперника

Серия А. 12-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Сассуоло" 4:0

Голы: Осимхен 4, 19, 77, Кварацхелия 35

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо (Дзаноли 79), Жезус, Ким, Руи, Лоботка (Демме 79), Ангисса (Ндомбеле 56), Зелински (Элмас 56), Лосано, Осимхен, Кварацхелия (Распадори 71)

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Эрлич, Д. Феррари, Рожерио, Лопес (Обьянг 80), Торстведт (Энрике 65), Фраттези (Харруи 86), Лорьенте, Пинамонти (Альварес 65), Сейде (Траоре 46)

Предупреждения: Лопес 75, Лорьенте 76

Удаление: Лорьенте 84 (вторая желтая)

Главный арбитр: Антонио Рапуано

Кто остановит этот "Наполи"? Были кое-какие предпосылки считать, что у "Сассуоло" есть шансы. В пяти предыдущих турах Серии А он трижды победил и проиграл "Аталанте" и "Интеру" со счетом 1:2. Самим неаполитанцам он проиграл лишь один из четырех предыдущих матчей, лишь пять из 12-ти. Почти всегда выступая крайне неудобным соперником. Но и он не выдержал. Получилось гораздо ближе к 1:6, как в апреле, чем к 2:0, как в ноябре 2020-го в Неаполе.

В принципе, "нероверди" не были безнадежны. По крайней мере, в атаке. После каждого пропущенного мяча они создавали супермомент. По ударам в створ ворот в итоге не уступили - 6:6. Но у них не залетело ничего, а у соперника - все. Ди Лоренцо прострелил справа, Кварацхелия подправил головой, Осимхен дотянулся и забил. Хвича затем сам прострелил справа на Осимхена. Затем технично принял заброс Руи и забил. А на десерт Осимхен прорвался к вратарю и подсек над ним.

Ответные моменты "Сассуоло" были и вправду интересными. Пинамонти прорвался в штрафную и пробил совсем рядом со стойкой, Торстведт также прорвался и проиграл выход один-на-один Мерету, Лорьенте не пробил его в ближнем углу. В начале второго тайма Мерет отбил удар Пинамонти на Торстведта, и тот умудрился не укротить мяч и не добить.

13-ая победа "Наполи" подряд во всех турнирах. Обновление рекорда клуба. С начала сезона он забил ровно 50 мячей в 17-ти матчах во всех турнирах и одержал уже восемь побед с разницей в три мяча и более. Просто феноменально!