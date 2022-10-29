Наполи выиграл 13-й матч подряд. У Хвичи гол и два ассиста

"Наполи" обыграл "Сассуоло" со счетом 4:0 и оторвался от второго места в таблице Серии А на шесть очков. Теперь у неаполитанской команды тринадцать побед во всех турнирах подряд.

Это является клубным рекордом. Всего же в текущем сезоне у "Наполи" пятнадцать побед и две ничьих (с "Лечче" и "Фиорентиной"). В Серии А и Лиге Чемпионов команда идет с отрывом на первом месте.

У главного форварда команды – Виктора Осимхена – три гола в матче против "Сассуоло". У главного вингера – Хвичи Кварацхелии – гол и два ассиста.