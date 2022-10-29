Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи выиграл 13-й матч подряд. У Хвичи гол и два ассиста
Команда обновила свой рекорд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" обыграл "Сассуоло" со счетом 4:0 и оторвался от второго места в таблице Серии А на шесть очков. Теперь у неаполитанской команды тринадцать побед во всех турнирах подряд.
Это является клубным рекордом. Всего же в текущем сезоне у "Наполи" пятнадцать побед и две ничьих (с "Лечче" и "Фиорентиной"). В Серии А и Лиге Чемпионов команда идет с отрывом на первом месте.
У главного форварда команды – Виктора Осимхена – три гола в матче против "Сассуоло". У главного вингера – Хвичи Кварацхелии – гол и два ассиста.
Популярное сейчас
- Василий Ломаченко – Джемейн Ортис. Прогноз на бой 30.10.2022
- Береза – об отказе в переносе матча Днепра-1: Фэйр-плей почему-то все воспринимают по-разному
- Яркая победа Зари, Аталанта готова продать Малиновского. Главные новости за 28 октября
- Источник: Аталанта хочет расстаться с Русланом Малиновским уже этой зимой
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО