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Наполи выиграл 13-й матч подряд. У Хвичи гол и два ассиста

Италия
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Команда обновила свой рекорд

Наполи выиграл 13-й матч подряд. У Хвичи гол и два ассиста

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Наполи" обыграл "Сассуоло" со счетом 4:0 и оторвался от второго места в таблице Серии А на шесть очков. Теперь у неаполитанской команды тринадцать побед во всех турнирах подряд.

Это является клубным рекордом. Всего же в текущем сезоне у "Наполи" пятнадцать побед и две ничьих (с "Лечче" и "Фиорентиной"). В Серии А и Лиге Чемпионов команда идет с отрывом на первом месте.

У главного форварда команды – Виктора Осимхена – три гола в матче против "Сассуоло". У главного вингера – Хвичи Кварацхелии – гол и два ассиста.

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В статье: Наполи (Неаполь) Виктор Осимхен Хвича Кварацхелия
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